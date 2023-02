Apple's nieuwe VR-bril wordt waarschijnlijk in juni onthuld

Apple zegt er zelf natuurlijk helemaal niets over, maar er is inmiddels zoveel gelekt over zijn VR-plannen, dat het vrij zeker is dat ook deze ‘lekkage’ klopt. Apple zou tijdens zijn eigen Worldwide Developers Conference meer uit de doeken doen over het nieuwe apparaat, dat onder de noemer ‘mixed reality’ valt. Dat betekent dat het een mix is tussen virtual reality (volledige immersie) en augmented reality (waarbij er op de gewone wereld een virtuele laag wordt gelegd).

Mixed reality-bril van Apple Mark Gunman is de man die heel vaak met Apple-geruchten komt, die nog kloppen ook. Hij werkt voor Bloomberg en heeft duidelijk een Apple-medewerker (of meerdere) bereid gevonden om vanalles aan hem te verklappen. Hij komt namelijk al jaren met de nieuwste geruchten over Apple-producten en daarbij heeft hij het vaak bij het rechte eind. Hij geeft aan dat het apparaat eigenlijk veel eerder had moeten komen en zelfs nog voor de lente had moeten worden aangekondigd, maar dat dat niet gaat lukken. Tijdens WWDC zou het worden aangekondigd, om vervolgens eind dit jaar te lanceren. Het apparaat zou ‘Reality Pro’ heten en voorzien worden van bijvoorbeeld handtracking. Door je handen te kunnen waarnemen, hoef je dan bijvoorbeeld geen controller te gebruiken. Ook zou je gezicht helemaal worden gescand om zo realistisch mogelijk over te komen wanneer je gebruikmaakt van videobel-app FaceTime. Je kunt bovendien met een kroontje zoals we kennen van de Apple Watch wisselen tussen de verschillende modi (VR, AR of niets).

WWDC Het is overigens niet zeker dat het juni wordt. Traditioneel gezien wordt WWDC vaak in die maand gehouden. Verwacht overigens niet dat de bril een koopje wordt: volgens geruchten zou het apparaat wel 3.000 euro kunnen kosten. Dat is toch een stuk duurder dan PSVR2, die 22 februari verschijnt voor 600 euro. Maar Apple wil het apparaat dan ook vooral op de markt zetten voor mensen die bijvoorbeeld visueel designen of hem voor andere creatieve toepassingen voor werk moeten gebruiken. We zijn benieuwd in hoeverre de geruchten kloppen. In ieder geval zou Apple zijn VR-bril niet maken om bijvoorbeeld het metaverse te betreden, want daar lijkt het nog niet bepaald van overtuigd.