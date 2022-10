Sony zet torenhoog in op PS VR2: maakt er alvast 2 miljoen

De verwachting is dat de VR-bril begin volgend jaar uitkomt, dus waarschijnlijk in februari of maart. Toch is het nog wel even spannend hoe gamers gaan reageren. Het is namelijk nog steeds een heikel punt, die PlayStation 5. De console is al vanaf zijn release, inmiddels bijna twee jaar geleden, slecht verkrijgbaar. Gamesites staan nog steeds vol met voorraadcheckers die laten weten wanneer het apparaat verkrijgbaar is. Het chiptekort heeft er niet bij geholpen, maar deze PlayStation VR2 zal er waarschijnlijk ook een nog grote focus op leggen.

Het is een torenhoge inzet, zeker voor een headset die alleen op PlayStation 5 kan worden gebruikt. Aan de andere kant zijn er daar ook al 20 miljoen van verkocht, dus de kans dat er veel PSVR 2’s verkocht gaan worden is aanwezig, als het apparaat tenminste waarmaakt wat wordt beloofd. Bloomberg schrijft dat de massaproductie van het apparaat vorige maand is begonnen.

Wel heeft Sony al vrij veel bekendgemaakt over de VR-headset. In ieder geval gaat Sony vol voor de ervaring: ”PlayStation VR2 tilt VR-gaming naar een geheel nieuw niveau, waardoor een groter gevoel van aanwezigheid mogelijk wordt en spelers als nooit tevoren kunnen ontsnappen in spelwerelden. Met de headset op en de controllers in de hand zullen gamers een ongekende reeks sensaties ervaren dankzij de creativiteit van de spelwerelden. Spelwerelden die door onze fantastische ontwikkelaars worden gebouwd met hardware waarin de nieuwste technologie is verwerkt.”

Specificaties nieuwe VR-bril

Het is nogal een tekst, maar gelukkig is er ook wat meer uitleg in de vorm van specificaties. PSVR 2 heeft een 110 graden gezichtsveld, een resolutie van 2000x2040 pixels per oog en een framerate van 90 tot 120 Hertz. Er is voor het eerst ook een doorschijnende view, wat betekent dat je niet alleen maar in de virtuele wereld hoeft te zijn: je kunt ook even kijken wat er om je heen gebeurt. Daarnaast kun je jezelf ook filmen terwijl je gamet, waardoor je bijvoorbeeld op Twitch anderen kunt laten meegenieten. De schermen zijn OLED en het apparaat wordt aangesloten via USB-C.

PlayStation VR2 wordt gemaakt door de Chinese fabrikant Goertek. Hoeveel het apparaat zal kosten is nog onbekend, maar er wordt gefluisterd dat het ergens rond de 400 euro zal zijn. Dat zou dezelfde prijs zijn als voor de eerste PSVR. Er komen bij lancering al meteen twintig games uit op PlayStation VR, waaronder Horizon Call of the Mountain van Guerrilla en Firesprite. Ook zijn games Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition, Demeo en No Man’s Sky al aangekondigd.