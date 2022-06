Deze 5 games komen sowieso naar PSVR 2

PlayStation VR 2 verschijnt waarschijnlijk bijna. Waarschijnlijk, want Sony rept er geen woord over. Wel over het apparaat, maar niet over de releasedatum of de adviesprijs van de virtual realitybril. Zo weten we inmiddels welke vijf games er in ieder geval verschijnen op deze aankomende PlayStation-gadget.

Resident Evil Village

We schreven laatst al dat er wel twintig grote games naar PSVR 2 komen, maar inmiddels weten we ook iets meer welke games dat zijn. Er zijn er vijf bevestigd, waarvan Resident Evil Village (ook bekend als Resident Evil 8) de eerste is. Deze game bevat veel griezelige momenten, waaronder met de dame die je bovenin dit artikel ziet lachen. Op zich is de game allang uit, maar er is nog geen VR-mogelijkheid. Die verschijnt dus wel, al is het ook hier de vraag wanneer.