Zo ziet PlayStation 5 eruit en dit kun je erop spelen

Traditioneel zou nu E3 zijn in LA, maar dat is een groot evenement dat nu niet door kan gaan. Voor Sony niet echt een probleem, want het heeft in een online livestream aan de hele wereld alsnog kunnen tonen welke games er naar PlayStation 5 komen en hoe dat apparaat eruitziet. Terwijl we al bijna een half jaar weten hoe Xbox Series X eruit komt te zien, heeft Sony het spannend gehouden tot plus minus een half jaar voor de console zal verschijnen: PlayStation 5 heeft een zwart-wit design. Het apparaat komt in twee varianten: eentje met 4K Blu-Ray-disc lezer en eentje zonder. Behalve de gleuf die de console wat breder maakt, zijn de apparaten identiek. Ze zijn smal en lopen naar buiten uit, met subtiel uitstekende ‘vleugels’. In principe lijkt het erop dat het het mooist is om het apparaat rechtop te zetten, dus verticaal, maar horizontaal kan ook.

Zwart-witte PlayStation 5 Bij de console komt ook een nieuwe generatie controllers met eenzelfde zwart-witte uiterlijk. Wat vooral een grote verandering is is de haptische feedback die nog preciezer belooft te zijn. Hierdoor zit je nog beter in de game, want ontwikkelaars kunnen het verschil maken tussen het overtrekken van de trigger van een klein pistooltje of een enorme gun. Je voelt dat er voor de een dan minder druk gezet hoeft te worden. Er zijn voor PlayStation 5 ook accessoires aangekondigd, zoals een nieuwe camera en een oplaadstation voor controllers.

Horizon: Forbidden West Van de ‘binnenkant’ van PlayStation 5 wisten we al een heleboel en hier heeft Sony verder weinig aan toegevoegd. Het heeft namelijk vooral veel games aangekondigd. De grootste aankondiging is dat het Nederlandse Guerrilla Games vanuit hun studio in Amsterdam de opvolger van hun Horizon Zero Dawn aan het maken zijn. Je ziet hieronder de trailer van de nieuwe game, genaamd Horizon: Forbidden West, dat zoals de naam al doet vermoeden wat meer de connectie zoekt met cowboys:

Spider-Man: Miles Morales Een andere grote aankondiging is dat Grand Theft Auto 5 naar PlayStation 5 komt. Geen nieuwe game van Rockstar dus, maar wel eentje die uitgebreider zou moeten zijn. Uiteraard zal hij ook qua graphics een flinke upgrade krijgen. GTA 5 wordt wel pas in 2021 verwacht op de gloednieuwe console. Een andere grote titel is Spider-Man: Miles Morales, die wel nog dit jaar moet verschijnen, ook in feestdagenseizoen.

Ratchet & Clank: Rift Apart Mis je Ratchet & Clank? Geen probleem, want Ratchet & Clank: Rift Apart komt naar PlayStation 5. Hiermee ga je de ruimte in en moet je in nieuwe dimensies verder zien te komen. We kunnen de heerlijk vrolijke trailer gaan beschrijven, maar je kunt hem ook meteen zelf kijken. Wanneer het spel komt is nog onbekend.

Gran Turismo 7 Voor autosportliefhebbers heeft Polyphony Digital gisteren een mooie onthulling gedaan, want Gran Turismo 7 is in ontwikkeling voor PlayStation 5. Er belooft een grote campaign aan het spel te worden toegevoegd, dat speciaal voor PlayStation 5 wordt gemaakt. Ook tuning schijnt volop mogelijk te zijn in de nieuwe racegame.

Sackboy: A Big Adventure Daarnaast is er van de maker van Resogun een sci-figame genaamd Returnal aangekondigd, komt Hitman 3 in januari 2021 en heeft Square Enix nog een actie-rpg genaamd Project Athia voor PlayStation 5 in de maak. Een grote aankondiging voor LittleBigPlanet-fans was de teaser voor Sackboy: A Big Adventure, dat voor 3D-platformplezier moet gaan zorgen:

Ghostwire: Tokyo Qua games is daarnaast nog een remake van Demon’s Souls aangekondigd en het achtste deel in de Resident Evil-reeks: Resident Evil: Village. Daarnaast kwam Shinji Mikami met enorm veel beelden van Ghostwire: Tokyo, een actie-avonturengame die volgend jaar op zowel PlayStation 5 als PC moet verschjinen:

Deathloop Astro Bot komt naar PlayStation 5 in de gratis game Astro’s Playroom, de games Kena: Bridge of the Spirits en Bugsnax komen naar PlayStation 5, en Gearbox heeft meer getoond van Godfall. Daarnaast is er een game waarin je een kat speelt, waar nog weinig van bekend is naast de naam: Stray. Solar Ash is de nieuwe game van Heart Machine (Hyper Light Drifter) en Goodbye Volcano High komt in 2021 naar onder andere PlayStation 5. Capcom komt met sci-figame Pragmata. Er is ook nog een indiegame genaamd Little Devil Inside onthuld en Een Bethesda’s Deathloop is voorzien van zjin eerste gameplaytrailer:

Yes, het was een waar feestje, die presentatie van PlayStation. En nu maar hopen dat die PlayStation 5 voldoende beschikbaarheid heeft als het eenmaal zover is. Of de console met cd-gleuf meer kost dan die andere, dat is nog onbekend. We weten niet wat PlayStation 5 kost of wanneer deze precies uitkomt. Vooralsnog houdt Sony het op feestdagen 2020.