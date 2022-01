​PlayStation VR 2 komt eraan, inclusief Horizon-game

PlayStation VR 2

Het vreemde van PlayStation VR 2 is dat we er eigenlijk nog helemaal niet zoveel over weten. Het enige wat er officieel is onthuld zijn de controllers, die een soort halo-achtig design hebben waardoor ze aanzienlijk minder lijken op de controllers van concurrerende VR-brillen. Die van PSVR 2 bieden ondersteuning voor haptische feedback, wat de huidige DualSense-controller van PlayStation 5 ook heeft. Interessant om te zien dat het dus niet alleen een upgrade zal zijn in kracht en kunnen, maar ook in ontwerp.

Volgens de geruchten is PlayStation VR 2 een bril met een resolutie van 4000 x 2040 pixels. Per oog is dat 2000 x 2040 pixels. Dat is flink anders dan de eerste PSVR-bril, die 1920 x 1080 pixels doet. Een andere verandering die veelvuldig wordt benoemd in de geruchtenmolen is die van foveated rendering, wat betekent dat het punt waar je met je ogen naar kijkt haarscherp lijkt, terwijl de rest eromheen wat vager is. Wel heeft Sony aangegeven dat er eyetracking in de bril zit, waardoor je inderdaad met je ogen de bril kunt besturen.

Die hyperfocus met vaagheid eromheen voor je ogen, dat is geen stilistische keuze, maar zou rekenkracht besparen. De bril zou in staat zijn om 4K HDR te tonen met zijn OLED-scherm. Daarnaast is er 3D-audio aanwezig, waardoor je het idee krijgt dat je echt middenin de actie staat omdat het geluid van alle kanten lijkt te komen. Toch blijft het allemaal bij roddels, want we weten nog weinig vanuit de gamemaker zel.