​PlayStation VR2 verschijnt met wel twintig grote games

We wisten al dat er een Horizon-spin-off naar de aankomende PlayStation VR2-headset zou komen, maar nu blijken er zelfs twintig grote games op de bril te verschijnen. De bril waarover we overigens nog lang niet alle ins en outs weten, al wordt er verwacht dat Sony daar in juni rondom wat vroeger E3 was wel iets over loslaat.

PSVR 2 Toch weten we nu al dat er waarschijnlijk meer dan twintig games naar de aankomende VR-bril komen. Dit alles blijkt uit een investeerderspresentatie vanuit Sony. Het spijtige is dat Sony slim genoeg is geweest om in ieder geen titels te noemen, al weten we natuurlijk wel al dat Horizon: Call of the Mountain er deel van uitmaakt. Het is onduidelijk of het om remakes gaat, telefoonspellen die worden geüpgrade of alleen maar gloednieuwe spellen. We wete alleen dat het gaat om zowel first-party-titels van Sony’s eigen studio’s als games van derden (dus van studio’s die niet onder het bewind van het Japanse gamebedrijf behoren). Voor dat laatste heeft Sony speciale partnerschappen opgezet om te zorgen dat PlayStation VR2 voldoende ondersteunt wordt.

Unieke content nodig Heel verstandig, want we hebben het vaker zien gebeuren: gameconsoles die verschijnen, maar waarvoor simpelweg onvoldoende unieke content beschikbaar is. In zekere zin was dat ook het geval bij PlayStation 5 en Xbox Series X. Hoewel dat mede kwam door een pandemie en een chiptekort, was het toch moeilijk om games te vinden die exclusief waren en echt een reden vormden om het apparaat te kopen. Nu is het bij een gameconsole zo dat mensen het apparaat waarschijnlijk wel kopen voor de technologische vooruitgang, ook al spelen ze er vorige-gen-games op, maar in het geval een VR-brillen is dat toch een minder voor de hand liggend gegeven.

Zeker omdat er veel concurrentie op die markt komt. Waar de eerste PSVR nog een vrij uniek apparaat was in zijn soort, is Meta met zijn Oculus van plan om de ene na de andere VR-bril uit te geven. Er zijn er nu al een stuk of vier in de maak. Daarnaast werken ook andere bedrijven aan virtual reality- of mixed reality-brillen.

VR-bril van Apple Apple is een goed voorbeeld van zo’n bedrijf: het is volledig nieuw, maar dat wil niet zeggen dat het meer door de VR-wol geverfde Sony het per definitie beter zal doen. Kortom, het voelt blijkbaar dat het van goede huize moet komen om een succes te worden en daarom komt het meteen met een veelheid aan games om het grote publiek vroeg voor zich te winnen. Er is ook nog steeds veel dat we niet weten over de headset. Zo is het nog onbekend wanneer hij verschijnt of wat hij kost. In februari 2021 hebben we voor het eerst officieel van Sony gehoord van het apparaat en dit jaar volgden enkele specificaties, het design en de -verder niet heel verrassende- naam. Zo is het apparaat gemaakt voor PlayStation 5, ondersteunt hij verversingssnelheden van maximaal 120 Hz en bevat hij een OLED-scherm van 200x2040p per oog. Ook vallen de controllers op met hun aureool-achtige vorm. We verwachten over een maand meer te weten te komen over de nieuwe VR-gadget van Sony. Er wordt echter voorspeld dat deze gadget nog niet dit jaar verschijnt, maar in 2023.