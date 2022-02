In volle glorie: dit is de nieuwe PlayStation VR2-headset

Sony heeft hem al geteased, maar nu is hij er in vol ornaat: de nieuwe PlayStation VR2-headset . Opvallend zijn de bolvormige controllers en het dito ontwerp voor de bril zelf. Het is de opvolger van de PlayStation VR, waarvan er 5 miljoen zijn verkocht.

Ook is deze headset iets minder zwaar. Dat is best knap, want er zit juist meer op deze headset, waaronder een ingebouwde motor die moet zorgen voor haptische feedback in de headset. Kortom, straks voel je misschien een trilling op je hoofd wanneer je wordt neergeschoten in een game. Denken we: PlayStation moet dit nog tonen.

Het idee van een VR-bril is dat je met de bril op volledig om je heen kunt kijken en je het gevoel hebt middenin een wereld te staan. Dat was ook al het geval bij PSVR, het VR-platform van PlayStation 4, maar nu moet de ervaring nog beter worden. Zo bevat de VR-bril een nieuw lens-aanpassingstooltje waarmee je zelf kunt zorgen dat je de afstand tussen de lens en je oog kunt aanpassen voor een scherper beeld.

Dat bolvormige design is niet toevallig gekozen, zo schrijft senior vice president platform experience Hideaki Nishino van Sony in een blog : “Je zal merken dat de PS VR 2-headset een vergelijkbare vorm heeft als de PS VR2 Sense-controller. De ronde bolvorm vertegenwoordigt het 360-graden uitzicht dat spelers voelen wanneer ze de virtual reality-wereld betreden, dus deze vorm legt het mooi vast.” Uiteraard past hij ook goed bij de nieuwe PlayStation 5 en zijn wit-zwarte design.

PlayStation VR 2

Sony wil met dit nieuwe apparaat een headset te maken die niet alleen een aantrekkelijk onderdeel van de woonkamerinrichting wordt, maar je ook kan onderdompelen in je gamewereld. Het wil zelfs zo ver gaan dat het hoopt dat je bijna vergeet dat je een headset of controller gebruikt en je je dus helemaal jezelf voelt in die virtuele wereld. “We hadden al veel positieve feedback over de ergonomie van de eerste PS VR-headset door het gewicht van de headset zorgvuldig uit te balanceren en een eenvoudige hoofdband te hebben die verstelbaar is, dus we hebben hetzelfde concept behouden voor de PS VR2-headset.”

Er zijn meer dingen die hetzelfde blijven, zoals de positie van de poort voor stereo-koptelefoons en de manier waarop je het bereik van de headset kunt aanpassen. Hiermee kun je het bereik veel dichter op je plaatsen of juist wat verder weg, wat handig is als je het gevoel wil hebben om wat meer persoonlijke ruimte te hebben. Nieuw is wel de nieuwe ventilator, waardoor je hopelijk een iets minder heet hoofd krijgt als je lange of intense potjes aan het gamen bent. Die ventilatieroosters moesten lijken op die van de PlayStation 5, waarbij lucht naar buiten kan. Dat is bovendien erg handig om te voorkomen dat de lens beslaat.