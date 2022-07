​Met PlayStation VR2 kun je jezelf streamen als je in VR gamet

Sony heeft eindelijk wat meer bekendgemaakt over de aankomende virtual reality-headset PlayStation VR2. Zo zet het onder andere hoog in op streaming, waarmee wordt gedoeld op het livestreamen van je eigen game (en dus ook je eigen hoofd met bril op). Een andere nieuwe mogelijkheid is om te zien waar je loopt, want je kunt ‘door de bril heenkijken’.

Die reden is veiligheid. Niet alleen heb je dan beter door of je op het punt staat je controller door je beeldscherm heen te slaan of die plant een dreun te verkopen, het gaat ook om je gevoel van veiligheid. Je hebt met PlayStation VR2’s ‘doorzichtige bril’-modus bijvoorbeeld een manier om snel naar je omgeving te kijken. Ben je op een andere locatie en wil je weten wat je vrienden (of misschien zelfs vreemden) uitvreten, dan kun je dat met deze bril snel zien, zonder dat je hem hiervoor hoeft af te zetten. Dat werkt toch een stuk sneller.

Dat laatste behoeft wat extra uitleg, want je kunt natuurlijk niet ineens door kunststof heenkijken. De wetenschap is heel ver, maar nog niet Superman-ver. Het idee is dat de camera’s op de headset filmen wat er voor je gebeurt, zodat je -wanneer je hiervoor kiest- delen van de buitenwereld ziet. Hoewel dat zeer interessant kan worden ingezet in een game, is er een belangrijkere reden voor.

Het ziet er vaak ook wel koddig of idioot uit: iemand die met een virtual realitybril op staat te gamen. Ze doen als ze lekker stevig vastzitten niet het allebeste voor hamsterwangen en het is nu eenmaal niet de meest intelligente look. Toch zullen we die waarschijnlijk wel steeds meer gaan zien.

Een iets logischere toepassing van die modus is echter het vinden van je controllers. Vaak als je gaat VR’en dan doe je enthousiast je bril op, want daar draait het om, maar je hebt net zo hard je controllers nodig. Sta je eenmaal in de startblokken met die gadget op je hoofd, dan is het vaak toch weer even gedoe (zeker met lang haar, make-up, oorbellen, enzovoort) om deze weer af te doen en je controllers te zoeken. Nu kan dat straks gewoon met het apparaat nog op.

Heb je ruzie met je huisgenoot die liever naar GTST of voetbal kijkt, terwijl jij net de nieuwe uitgekomen Netflix-hit Gray Man wil kijken, dan kun je nu lekker in je eigen cocon stappen, want PSVR2 maakt het mogelijk om de cinematische modus aan te zetten. Hiermee kun je bijvoorbeeld games spelen die niet in VR zijn, maar je kunt er ook films mee kijken. Je maakt dus van je VR-bril een persoonlijke microbioscoop voor één persoon.

De reden hiervoor is dat PSVR2 ook draait om streamen. Daarmee doelt Sony op het streamen van jezelf op bijvoorbeeld Twitch of Discord. Je bent dan te zien terwijl het spel in VR speelt en dat geeft waarschijnlijk een heel andere dimensie ana je stream. Dit is beschikbaar door een PS5 HD-camera die wordt gelinkt met de PlayStation 5 en is vooral bedoeld om jouw reacties op het spel vast te leggen.

Datum en prijs

Het lijkt inmiddels wel alsof Sony ons alles over de VR-bril heeft verteld (zelfs al welke games we mogen verwachten), behalve die twee essentiële puntjes. Welk prijskaartje hangt er aan dit apparaat en per wanneer moeten we zorgen dat we dat geld bijeen gesprokkeld hebben? Kortom: wat kost het en wanneer komt het uit? Er is niet eens een schatting te maken van één van die twee nog openstaande zaken. Wij denken feestdagenseizoen 2022, maar het is de vraag of alle gamevertragingen en chiptekorten het apparaat geen parten spelen. Bovendien moet Sony hierin voorzichtig zijn: PlayStation 5 is nog steeds niet volledig leverbaar en dat roept bij sommige gamers veel emotie op.

Misschien is daarbij hoog van de toren blazen over nieuwe accessoires en mogelijkheden voor het gewilde apparaat dan niet de beste keuze. Maar toch: de mensen die wél een PlayStation 5 hebben, voelen zich inmiddels misschien ook wat benadeeld. Er zijn nog bijna geen PlayStation 5-exclusieve games verschenen en het apparaat heeft zich nog niet van zijn allerbeste kant kunnen laten zien. Die PSVR2 zou een geweldige manier kunnen zijn om dat wel doen. Afwachten dus, voor zowel teleurgestelde PlayStation 5-lozen als misschien wel evenzo teleurgestelde PlayStation 5-bezitters, alleen mogen die ondertussen wel vast van de pracht en praal die die console met zich meebrengt genieten. En ja, dat wacht toch net even beter.