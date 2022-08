​PlayStation VR2 lanceert begin 2023

PlayStation 5

Sony is niet per se terughoudend in het delen van informatie over de aankomende headset, wat ons niet verbaast. Er is tot nu toe weinig exclusief voor PlayStation 5 aangekondigd, wat waarschijnlijk komt door de schaarste die op dit moment al een paar jaar woedt in de toelevering van chips en uiteindelijk dus consoles. Het is waarschijnlijk om die reden dat er nog geen Pro- of Lite-variant van de console is aangekondigd. Het is en blijft een gevoelig onderwerp: niet de console kunnen kopen die al jarenlang wordt gehyped.

PlayStation VR2 is één van de eerste, grote en exclusieve PlayStation 5-accessoires die wel zou verschijnen. Sony heeft zelf aangekondigd dat dat plaatsvindt begin 2023. Het scherm heeft voor het eerst een resolutie van 4K en werkt op 90 of 120 Hertz. Het gezichtsveld is 110 graden. Qua technologische mogelijkheden is de meest bijzondere mogelijkheid het renderen van de virtual realitybril, want hij kan bepaalde gedeelten van het beeld scherper maken dan anderen om het makkelijker te maken voor de hardware om grote VR-ervaringen aan te kunnen. Dit moet de snelheid en kwaliteit van je ervaring positief beïnvloeden.