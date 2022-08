Apple ontwikkelt slimme ring voor bij AR-bril

Slimme ring van Apple

Apple zou volgens een patent werken aan een slimme ring waarmee je die AR-bril kunt aansturen. De ring zou je kunnen helpen om gebaren te gebruiken en in augmented reality zo opdrachten te kunnen geven. Daarnaast is het voor Apple belangrijk dat mensen vanalles kunnen meten in augmented reality, waaronder hun eigen polsen om zo te ontdekken welke Apple Watch het beste bij ze zou passen: natuurlijk kun je die waarschijnlijk straks ook ‘zien’ door de augmented reality-bril om vast een idee te krijgen hoe dat staat.

Het is natuurlijk de vraag of de ring er echt komt: vaak genoeg leggen bedrijven patenten vast op apparatuur waarvan ze het idee wel heel goed vinden, maar ze vooral niet willen dat anderen ermee weglopen. Hoewel, in het geval van de ring is Apple wel een beetje laat. Google en Microsoft zouden ook aan slimme ringen werken. Wat daar precies mee kan, is echter nog de vraag. Het is ook te hopen dat het een subtiel ding is: een dikke ring om je vinger(s) is immers niet zo comfortabel.