Apple wil dat je in je handjes knijpt met zijn VR-bril

Het zijn natuurlijk allemaal nog geruchten: Apple houdt de lippen nog stijf op elkaar, maar Bloomberg meent dat deze VR-bril onder andere wordt aangestuurd door knijpbewegingen te maken met je handen. Dus niet zoals in je handjes knijpen, maar waarschijnlijk meer zoals in Minority Report…

Apple zegt er zelf niets over, maar alles wijst erop dat het bedrijf een virtual reality-bril in de maak heeft. Een bril die ook augmented reality kan weergeven, waarbij je de echte wereld ziet met daarop als het ware een virtuele projectie . In nieuwe berichtgeving komt naar voren dat je kunt wisselen tussen die twee varianten. Nu hadden we dat wel kunnen verwachten, maar uit die rapportage blijkt ook dat je het apparaat kunt besturen door met je handen te knijpen.

Apple VR-bril

Je handen worden gezien door de bril, omdat hij allerlei camera’s aan de buitenkant heeft waarmee je handen worden geanalyseerd. Zo hoef je als het goed is geen controllers vast te houden, omdat je handen de controllers zijn. Dat scheelt je weer vanalles door de kamer gooien als het niet wil lukken met een game. Of sla je dan met je ene hand uit wanhoop maar gewoon je andere hand. De bril scant trouwens ook je ogen om verder te helpen met de besturing: je hoeft maar langer naar iets te kijken en je kunt zo door een menu navigeren. Het idee is dat je dan iets selecteert door met je ogen naar iets te kijken en een kneepje met je hand is vervolgens de bevestiging dat je daarop wil ‘klikken’.

Als je zowel virtual reality kunt gebruiken als augmented reality, dan heb je te maken met een mixed reality-bril. Het voordeel is dat je zowel volledige immersie hebt als je bijvoorbeeld een game speelt, als augmented reality kunt gebruiken als je bijvoorbeeld in een meeting zit en er komt een berichtje binnen. We kennen mixed reality nog niet zo goed, maar een voorbeeld ervan is in het klein Pokémon Go, waarbij soms je hele scherm de game is, en soms gedeelte de wereld om je heen te zien is met daarop een game-element. Alleen in VR komt dat alles natuurlijk enorm dichtbij.