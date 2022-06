​VR/AR-bril van Apple krijgt content van Iron Man-regisseur

Apple heeft een VR/AR-bril in de maak en heeft bekende regisseurs uit Hollywood aan zich weten te binden voor content. De mixed reality-bril (zoals de combi van augmented reality en virtual reality heet) zou mogelijk al in 2023 verschijnen.

Jon Favreau

Apple zwijgt nog steeds in alle talen over zijn mogelijke nieuwe gadget, maar The New York Times weet te vertellen dat de headset blijkbaar dus niet alleen voor het zakelijke segment wordt gemaakt. Eerder werd dat gedacht, maar met een regisseur aan boord als Jon Favreau weten we beter. Favreau is bekend van het technische hoogstandje The Mandalorian en de Iron Man-films. Nu zou hij voor Apple werken aan een virtuele ervaring met dinosaurussen.

Als je denkt aan iPhone en MacBook, dan lijkt het een nogal vreemde move van Apple om zulke grote namen aan zich te binden. Vergis je niet: het runt natuurlijk ook al jaren de succesvolle streamingdienst Apple TV, waarvoor ook de ene na de andere topregisseur in de arm wordt genomen om mooie films en series te creëren. Apple is dus al bekend in Hollywood. Sterker nog, Jon Favreau zelf is ook al bekend met werken voor dit techbedrijf. De beleving die hij zou maken voor Apple’s bril is gebaseerd op een serie die hij voor Apple TV maakte: Prehistoric Planet.