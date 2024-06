Porno mag nu officieel op X/Twitter

Als je dit tegen iemand zegt, dan zal de eerste reactie zijn: “Dat kon toch al?” Wel, X was inderdaad het enige social medium dat niet per se heel harde regels tegen pornografie had, dus je kwam het er wel tegen, zeker sinds de moderatie wat losser is nu Elon Musk aan het roer staat. Het platform wil van mensen die regelmatig dit soort NSFW (not safe for work) maken dat ze de content ook als ‘gevoelige content’ markeren. Maar als je het maar zelden post, dan hoeft dat blijkbaar niet.

Hentai

Misschien vraag je je af wat dan onder porno valt: dat kan van alles zijn: je kunt het met AI maken, maar ook voor hentai kiezen (animatieporno uit Japan, dat heel populair is). Ook de gewone variant, gefilmde mensen die het doen, is porno op X en mag dus. Mocht je nog geen 18 jaar oud zijn en op X rondhangen, dan zul je geen pornografie zien. Ook als je geen geboortedatum in je profiel hebt staan, dan kom je het niet tegen.