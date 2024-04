X wil Not Safe For Work-communities toestaan

Over het algemeen kun je Twitter/X vrij veilig openen als je op je werk bent: je hoeft niet bang te zijn dat er ineens heel schokkende beelden te zien zijn, of pornografie. Daar komt een einde aan, maar alleen als je lid wordt van een bepaalde Community. X/Twitter wil namelijk NSFW Communities oprichten waar je terecht kunt voor al die content die je manager echt niet hoeft te zien.

Can we chat on WhatsApp?? ❤️❣️ pic.twitter.com/jZUycxV57o

X's NSFW Communities

Het wordt straks mogelijk voor admins van een Community om een ‘volwassen content’-label in de instellingen in te schakelen, zodat de content binnen hun Community niet wordt weggefilterd. Nu is zo’n Community ook wel een apart gedeelte dat je niet in je gewone tijdlijn tegenkomt, dus als het ergens moet voorkomen, dan is het wel in een apart deel van X. Op die manier kun je X gewoon op werk gebruiken, en dan thuis naar die Community doorklikken.

Het verbaast ons niet dat X met deze aanpassing komt. Als je simpelweg een woord op X zoekt als WhatsApp dan krijg je al de ene na de andere seksadvertentie: iets dat in het vroegere Twitter aanzienlijk minder vaak voorkwam. 13 procent van de content op X zou NSFW zijn, meldde Reuters in 2022, en dat is waarschijnlijk de laatste tijd alleen maar meer geworden. Reuters meldde toen al dat het een van de grootste groeifactoren op X is, terwijl nieuws en sport juist afnam. Werp nu een blik op X en je weet dat dat klopt: ook schokkende beelden over mensen die gewond raken komen veel meer voor op social media.