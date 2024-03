​X wil het plekje van YouTube innemen met lange video’s op tv

X zou voor Amazon- en Samsung-televisieplatforms bezig zijn met een app waardoor je langere video’s kunt kijken op een groter scherm. Dit stelt een anonieme bron aan Fortune . De app schijnt al een tijdje in ontwikkeling te zijn en potentieel misschien zelfs al deze week te verschijnen. X noemt zichzelf al een tijdje een platform dat video first is en dat is een interessante kwestie, aangezien Twitter altijd het platform was waarop je vooral je mijmeringen plaatste. Dacht je iets, dan plaatste je die gedachten in tekst op Twitter. Later kwamen daar natuurlijk wel foto’s en video’s bij en dat zag er wel goed uit, maar niet veel mensen zullen zeggen: oh die nieuwe film van die ene regisseur, heb je die al op X gezien?

Lange video's op X op TV

Daar moet dus blijkbaar verandering in komen en dat is niet alleen binnen de app van X die we nu kennen. Er komt een speciale televisie-app, omdat X meent dat uit onderzoek blijkt dat mensen in acht van de tien sessies op het platform video’s kijken. Let op, want dit is verbazingwekkend: in december 2023 werd er 130 jaar aan video gekeken, en dan hebben we het alleen over video’s van een half uur en langer. Blijkbaar is het inderdaad niet zo gek wat X stelt, al is het wel een enorm ver-van-Twitters-bed-show. Of moeten we toch zeggen Twitters sterfbed, en komt X nu eindelijk wat meer los van het platform waarop het is gebaseerd? X heeft in zijn Twitter-tijd wel NFL-contracten gehad om die Amerikaanse sport te livestreamen, net als een recente deal met voormalig CNN-beroemdheid Don Lemon. Er komt dus zeker een nieuwe tijd aan voor Twitter, en die nieuwe tijd heet X.