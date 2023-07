Twitter jat @X handle

Het was enkele dagen geleden groot nieuws. Twitter baas Elon Musk vond dat het platform een andere naam moest krijgen en daarvoor had hij X in gedachten. Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf nu is Twitter dus X en het blauwe vogeltje gevlogen. Leuk zo’n één letterige merknaam, maar zie daarvoor maar eens een url te vinden. Dat is op een of andere manier gelukt, want als je nu naar x.com surft dan zie je heel even een witte pagina met het X-logo, die binnen een fractie van een seconde doorverwijst naar de bekende url van het platform; twitter.com.

X jat de handle @X

Uiteraard wilde Elon ook de Twitter handle, nu dus de X handle gaan gebruiken: @X. Ook die was uiteraard niet vrij. Daar deed de miljardair niet moeilijk over. Dat wil zeggen, hij zorgde ervoor dat @X vanaf nu de primaire twitternaam… of xnaam (ik moet er nog duidelijk aan wennen) is.

Nu verwacht je misschien dat X daarover met de eigenaar van @X onderhandeld heeft. Niets blijkt echter minder waar. X heeft @X gewoon ordinair gejat. Dat is althans wat de inmiddels vorige eigenaar van @X online bevestigd. Op enig moment werd zijn account overgenomen, zonder vraag of waarschuwing vooraf, maar met de mededeling dat @X nu eigendom is van X. X heeft Gene X Hwang overigens niet helemaal in de kou laten staan. In ruil voor het jatten van zijn handle werd hem wat X-merchandise en een rondleiding op het hoofdkantoor van X aangeboden.