Twitter gaat X heten: wereld nu weet niet hoe Tweets heten

Twitter heet geen Twitter meer. Het heet nu X. De website is al online (x.com) en het logo op Twitter is ook al veranderd. Oh sorry: X dus. Het is nog onduidelijk of de naamswijziging ook betekent dat er verder dingen wijzigen, maar alsnog creëert de wijziging een boel vragen in de wereld. Heet een ‘tweeter’ of ‘twitteraar’ nu een X’er? Heet een tweet straks een X’je?

Er wordt ook een X geprojecteerd op het hoofdkwartier van Twitter. Het komt niet geheel onverwacht: Twitter zou al een tijdje als merknaam gaan verdwijnen, evenals de bekende blauwe vogel. Het maakt allemaal plaats voor X, een naam waarvan veel merkgoeroes al zeggen dat het een bijzondere keuze is: X is erg kort en kan waarschijnlijk moeilijk worden gevonden op Google. Aan de andere kant is daar natuurlijk altijd een mouw aan te passen. Tegen betaling is er immers een heleboel mogelijk op Google.

Hoewel er veel verwarring is over hoe een tweet nu heet, is dat wel al bekend gemaakt: het heet een X. Als je bovendien nooit de naam hebt gehoord, dan kun je je afvragen hoe je het uitspreekt: Cross, Ex, Mark, Crossroads, Crossing? Het kan alle kanten op. Het is echter wel heel goed passend bij Elon Musk, die zijn kind ook X AE A-12 noemde.

Everything app

Er wordt door de nieuwe ceo van X, die ook al een paar maanden bij Twitter ceo was, gezegd dat een transformatie plaatsvindt en dat er onbegrensde interactiviteit komt qua audio, video, berichten en betalingen. Het moet een marktplaats worden voor ideeën. Musk heeft het altijd gehad over zijn droom een soort allesbagel te maken, een everything app. X zal dat ongetwijfeld worden, als er gebruikers overblijven. Waarom er voor dit moment is gekozen om X zo groots te lanceren, dat is onduidelijk, kan het met de populariteit van Threads te maken hebben? De merknaam werd in april al geregistreerd door Musks bedrijf X Corp, waar ook zijn nieuwe AI-bedrijf X AI onder valt.

Het klinkt allemaal heel spannend, maar er wordt nog erg geheimzinnig gedaan. Het is volledig onduidelijk hoe het zit met X. Blijft het hetzelfde? Het lijkt er niet op. Wanneer gaan we veranderingen zien? Wordt het morgen als we wakker worden ineens allemaal anders, of gaan nieuwe functies los wordt uitgerold om Twitter stukje bij beetje meer X te maken? Het is allemaal afwachten: we zijn ook benieuwd of er echt een plan is, of dat Elon Musk kijkt hoe men reageert en op basis daarvan beslissingen neemt (of, des Elon Musks, gewoon doet waar hij op dat moment zin in heeft).