Twitter is nu X Corp

Elon Musk is de eigenaar en mag dus min of meer doen met Twitter wat hij wil. Sinds de overname hebben we al heel wat beslissingen en proefballonnetjes voorbij zien komen. Sommigen sloegen aan, anderen waren niet zo’n succes. Uiteindelijk wil Musk het sociale netwerk weer winstgevend maken. Een van zijn stokpaardjes is het ontwikkelen van een platform met een alles-in-een-app. Daar kunnen gebruikers dan letterlijk vrijwel hun hele online leven bestieren. Van zoeken en chatten tot shoppen en het bijhouden van hun sociale netwerken. Musk heeft die applicatie vooralsnog de werktitel ‘X’ gegeven.

Twitter opgegaan in X Corp

Welnu, deze week is bekend geworden dat Twitter inmiddels in een nieuw bedrijf is ondergebracht: X Corp. Formeel bestaat Twitter, als bedrijf, dus nu niet meer. X Corp is op haar beurt weer onderdeel van een holding, met de toepasselijke naam ‘X Holding Corps’.

Het nieuws over X Corp is naar buiten gekomen door de ontdekking van een juridisch document. Daarin staat letterlijk het volgende: “Conform Federal Rule of Civil Procedure 7.1 dient de ondergetekende raadsman hierbij deze gewijzigde openbaarmakingsverklaring in namens gedaagde Twitter, Inc. en zijn opvolger in belang, X Corp., en verklaart als volgt: Twitter, Inc. is opgegaan in X Corp”. Daar zit geen woord Spaans tussen ;).

Nadat het nieuws 'uitlekte' heeft Musk zelf nog niet gereageerd. Wel stuurde hij vanochtend (lokale tijd) 'n een-letterige tweet de wereld in: 'X'.