Musk deelt plannen voor Twitter 2.0

Niet geheel onverwacht is reclame een van de eerste ‘features’ die genoemd werden. Musk wil daar meer een entertainment ervaring van maken. Hoe? Dat zal moeten blijken. Hoe je het ook went of keert, het drastisch beperken van de personeelskosten betekent nog niet dat Twitter zonder verdere aanpassingen nu wél winst gaat maken.

De presentatie begon, niet geheel onverwacht, met de mededeling dat Twitter (weer) op zoek is naar nieuw personeel en dat het aantal nieuwe gebruikers sinds de komst van Musk fors in de lift zit. Mededelingen die de CEO vorige week ook al breed uitgemeten heeft. Na het ‘goed-nieuws-show’ deel van de presentatie toonde Musk een aantal aanpassingen en nieuwe functies die hij in Twitter 2.0, wil doorvoeren.

Elon Musk gaf vorige week al aan dat het tijd werd om Twitter, na de roerige (ontslag)periode weer op te bouwen. In hoeverre het nog resterende personeel daar ‘zin in’ heeft, is nog maar de vraag. Zij moeten voorlopig al het werk doen met ruim de helft minder collegae. Enfin, Elon deelde dit weekend, uiteraard in een tweet, de sheets van een presentatie die hij gehouden heeft. Daarin liet Musk onder andere een aantal nieuwe features zien die hij aan Twitter wil toevoegen.

Video, versleutelde DM’s en nog langere tweets

Ook video, zonder dat verder iets geroepen wordt over hoe dat vormgegeven wordt, zal in Twitter 2.0 een (prominente) rol gaan spelen. Voor Musk staat dat, afgaande op de volgorde van de presentatie, op de tweede plek, ná reclame.

Er werden nog een aantal nieuwe functies besproken tijdens de presentatie van Musk. DM’s worden straks wellicht versleuteld, voor nog meer privacy, en gebruikers krijgen in Twitter 2.0 de mogelijkheid om nog langere tweets te versturen. Ooit was het maximum 140 tekens, gerelateerd aan het maximaal aantal karakters van een sms… Ja, in 2008 was sms nog een standaard.

De maximum lengte van tweets werd jaren geleden al naar 280 tekens verhoogd. Wat het nieuwe ‘maximum’ dan moet worden, daarover zijn nog geen mededelingen gedaan. In de presentatie stond een screenshot van Twitter Notes, waarmee het mogelijk zou worden om teksten tot 2500 woorden aan een tweet te koppelen. Die feature is al een tijdje in ontwikkeling, nog voordat Musk Twitter overnam.

Tot slot passeerde in de presentatie ook nog even Twitter Blue. De lancering van het betaalde ‘blauwe vinkjes’ abonnement liep enkele weken geleden uit op een fiasco. Dat wil echter niet zeggen dat het doek daarmee gevallen is. De komst van Blue Verified staat nog steeds op de planning. De laatste sheet die Musk in zijn tweet deelde bevatte alleen het woord 'payments'. Het zal mij benieuwen wat er van al die plannen terecht gaat komen.