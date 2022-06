Twitter komt met 'Notes' en die zijn lekker lang

Twitter was altijd kort van stof. Eerst mocht een tweet 140 karakters lang zijn en later is dit verhoogd naar 280 karakters. Nu wordt dat anders. Tweets blijven wel die 280 karakters houden, maar je kunt straks ook Notes maken. Notes kunnen hele verhalen zijn van maximaal 2.500 woorden.

Het social medium komt hiermee nadat het opviel dat mensen vaak foto’s plaatsen van langere berichtgeving. Het leest vaak niet heel lekker en je kunt de tekst niet kopiëren of selecteren, waardoor het eigenlijk handiger zou zijn als je gewoon een lange lap tekst aan een tweet kon toevoegen. Dat gaat nu dus gebeuren. Je tweet is dus geen lange tekst, maar de ‘bijlage’ in de tweet is dat wel. Het mag overigens ook korter dan 2.500 woorden.

Met een maximum van 2.500 woorden kun je namelijk een flink epistel kwijt op het social medium. Handig als je bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel hebt geschreven en wilt delen, of een schoolopdracht wil delen, naast natuurlijk het delen van ander eigen werk, zoals fictieve verhalen of resultaten van een onderzoek.

Twitter Notes

Het is een nieuwe troef van Twitter om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk tijd en aandacht aan Twitter besteden, in plaats van aan de concurrentie. Je wordt niet meer weggelinkt van het platform, maar juist opgeroepen op op Twitter lange leesstukken te doen. Twitter zegt (nota bene in een Note): “Notes geeft mensen de mogelijkheid om meer dan 280 tekens op Twitter te gebruiken in een enkel stuk inhoud, met de toevoeging van foto's, video's, GIF's en tweets. Notities kunnen worden geschreven, gepubliceerd en gedeeld op Twitter en overal op internet worden gelezen.”

Je herkent een Note gemakkelijk, er staat namelijk een ‘waarschuwing’ bij (zie boven). Notes kunnen we dus wel al bekijken, maar nog niet zelf gebruiken. De test wordt nu twee maanden gedaan in Canada, Ghana, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en is op dit moment gericht op schrijvers.

Twitter komt de laatste tijd met veel vernieuwingen, waaronder de mogelijkheid om onderwerpen te volgen of tweets via Circle alleen naar een select gezelschap te sturen. Dit alles terwijl het bedrijf nogal op zijn kop staat: gaat de overname door Elon Musk nu wel of niet door?