Twitter is weer rijp voor nieuw personeel

Toegegeven, sinds Elon Musk de eigenaar van Twitter is, is het sociale netwerk vrijwel dagelijks ‘wereldnieuws’. Online toch in ieder geval. De voorbije twee weken stonden daarbij vooral in het teken van massaontslagen en het massaal weglopen van een groot deel van het personeel dat wél mocht blijven. Na het ‘hardcore’ ultimatum dat Musk vorige week alle medewerkers voor hield zijn naar schatting nog eens ongeveer 1000 Tweeps opgestapt. Dus is het volgens Elon nu hoog tijd om weer wat nieuw ‘hardcore’ personeel te weven. Tsja, in de VS kan dat blijkbaar zomaar, eerst meer dan de helft van het personeel de laan uit sturen en een week later een wervingscampagne starten. Het is wel ook iets typisch ‘Musks’.

Nieuw personeel werven, maar eerst nog meer ontslagen?

De mededeling dat Twitter nu weer ‘rijp’ is voor het werven van nieuw personeel, met name engineers, deed Musk tijdens een zogenoemde ‘all hands’ meeting met het (overgebleven) personeel van het Social Media bedrijf.

Goed nieuws? Nou, enkele uren eerder had Musk volgens Bloomberg nog aangekondigd dat er nóg meer ontslagen zouden volgen. Of hij daar nu op terug gekomen is, als de bronnen van Bloomberg over de juiste informatie beschikten natuurlijk, dat weet alleen Elon zelf. Het toont maar weer eens aan wat voor ongeleid projectiel Musk eigenlijk is.

Intussen blijft Elon ook volop tweeten over het succes van Twitter sinds zijn overname. Het aantal gebruikers groeit de afgelopen weken volgens Musk sneller dan ooit tevoren. Ik vraag me wel af of hij daarbij ook rekening houdt met fake- en robot-accounts? Just saying... ;)