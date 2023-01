Musk wil een advertentievrij abonnement voor Twitter

Toch is Elon Musk van mening dat zijn sociale netwerk nog altijd te veel ‘vervuild’ wordt met advertenties. Dat klinkt ietwat tegenstrijdig, maar dat zijn we van Elon inmiddels wel gewend. Hoe dan ook, de miljardair wil dat probleem aanpakken. In een tweet zinspeelde hij op de komst van een nieuw, duurder, Twitter-abonnement met een volledig advertentievrije tijdlijn.

De afgelopen weken waren het vooral de in hordes weglopende adverteerders die Twitter parten speelden. Twitter draait mede daardoor, en ondanks het wegsturen en -lopen van meer dan de helft van het personeel, elke dag miljoenen verlies. De nieuwe CEO – die zelf hard op zoek is naar een opvolger – heeft sinds zijn aantreden al de nodige proefballonnetjes opgeworpen die zouden moeten leiden tot meer omzet. Betaalde abonnementen (Twitter Blue) en het overhalen van (weggelopen) adverteerders om terug te komen of meer budget aan Twitter te besteden zijn maar een paar voorbeelden.

Hoeveel kost da?

Hoewel het nog allerminst zeker is of en wanneer een dergelijk abonnement er gaat komen – Musk gooit wel eens vaker proefballonnetjes de lucht in – kunnen we ons wel al gaan afvragen wat en dergelijk abonnement dan zou gaan kosten.

Twitter Blue kost momenteel acht dollar per maand, en drie dollar meer als je een Apple hebt. Een advertentievrij abonnement zou dus in ieder geval duurder worden. Vijftien of twintig dollar per maand? Wie het weet mag het zeggen. Eerst maar eens kijken of dit proefballonnetje van Musk niet ook leegloopt.