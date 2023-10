X vraagt nu ook geld voor een ‘gratis’ account

Tot nu toe kun je nog altijd van X (Twitter) gebruik maken zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. Elon Musk doet er wel alles aan om X-gebruikers met extra functies en beperkingen te verleiden een betaald abonnement te nemen, maar het is nog geen ‘wet’. Dat geldt niet meer voor Nieuw Zeeland en de Filipijnen, zo blijkt.

Nieuwe X-gebruikers betalen een dollar per maand

Nieuwe gebruikers van X moeten daar vanaf nu namelijk ook voor het ‘gratis’ account gaan betalen. Om precies te zijn is het een ‘Not a Bot’ abonnement. Dat ongeveer een dollar per jaar kost. Daarmee, zoals de naam al doet vermoeden, kunnen nieuwe gebruikers van het sociale netwerk bewijzen dat ze geen ‘tweetbot’ zijn. Zo wil X spam, manipulatie van het platform en botactiviteit verminderen.

Bij het afsluiten van een nieuw account op X moeten gebruikers hun abonnement verifieren via hun mobiele telefoon. Doen ze dat niet, dan kunnen ze alleen posts lezen en zelf niets plaatsen, liken, reageren of reposten. Het Not a Bot abonnement geeft nieuwe gebruikers dus toegang tot bepaalde functies in de webversie van X. Het plaatsen van posts, posts liken en reageren, posts van andere accounts opnieuw posten en citeren en posts van bladwijzers voorzien. Helemaal als een verrassing komt dit niet, want Elon gaf enkele weken geleden al aan dat X uiteindelijk niet meer gratis zal zijn.



Volgens X zal het effect van he Not a Bot abonnement de komende periode geëvalueerd worden, al is het platform er zelf al van overtuigd dat het een krachtig middel is om bots en spammers op X te bestrijden en de toegankelijkheid van het platform op peil te houden. in evenwicht wordt gebracht met het kleine vergoedingsbedrag. Binnen deze test worden bestaande gebruikers niet beïnvloed.