​X binnenkort niet meer gratis, aldus Musk

Social medium X, vroeger bekend als Twitter, is waarschijnlijk binnenkort niet meer gratis. Eigenaar van het platform Elon Musk heeft gezegd dat hij graag zou zien dat je verplicht bent een abonnement te gebruiken wil je van X kunnen genieten. Nu heeft hij het gelukkig niet over morgen, maar hij geeft wel aan dat het ‘uiteindelijk’ zal overstappen op een maandelijkse betaling.

Free speech is the bedrock of democracy! We will always defend it here at X. Mark my words. pic.twitter.com/Fc8YCsT47l

Musk sprak met de Israëlische premier Netanyahu over X en hoe het daar inmiddels reilt en zeilt. Volgens de miljardair is dat het enige dat hij kan bedenken om de grote massa’s aan bots tegen te gaan. Hij denkt dan vooral aan de mensen die bots maken, want er moet voor die botaccounts dan ook ineens maandelijks worden betaald en dat kan flink in de papieren lopen.

Volgens Musk is die maandelijkse betaling maar klein (een paar dollar, dus een paar euro), maar het is alsnog wel een extra abonnement dat er weer bijkomt, in een wereld waarin het voormalige Twitter sowieso vaak wordt verlaten, wat mede komt omdat allerlei mensen die eerder geband waren weer vrolijk terug mogen komen. Iets wat in het verkeerde keelgat schiet van menig persoon die meende dat die ban volledig terecht was (denk bijvoorbeeld aan Trump met zijn oproer zaaiende tweets).

Strijden tegen bots

Tegelijkertijd zijn mensen die bots maken waarschijnlijk ook wel slim genoeg om zo’n abonnement te omzeilen, maar goed, Musk lijkt dus niet zozeer zelf extra fondsen te willen (hoewel hij nog steeds graag zijn aankoopbedrag van Twitter terug zou verdienen). Ook wil hij het geld dus niet gebruiken om techneuten in te schakelen om iets tegen die bots te doen. Nope, het is veel simpeler dan dat: hij wil gewoon dat die makers van bots ook voor elke bot een abonnement moeten afsluiten.

Volgens Elon Musk heeft X 550 miljoen maandelijkse gebruikers, maar of hij daar dan weer die bots bij telt of niet, dat is onbekend. Het lijkt een erg optimistisch aantal, want Twitter had anderhalf jaar geleden ongeveer de helft van de gebruikers. 800.000 van die gebruikers zijn trouwens nu al betalende klanten: die maken gebruik van het X Premium-abonnement (eerder bekend als Twitter Blue), dat ook in Nederland beschikbaar is voor een tientje per maand.

Het geeft je onder andere een verificatiebadge en de optie om je X-posts te bewerken. Het abonnement dat Musk in gedachten lijkt te hebben ter bestrijding van de bots lijkt die perks dus niet te hebben: je krijgt er toegang mee en dat is het, We zijn benieuwd wanneer dit wordt ingevoerd: hoewel Musk altijd veel gekke dingen roept, weet hij ze uiteindelijk vaak wel waar te maken.