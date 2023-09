Biografie van Elon Musk onthult Robotaxi concept

Zelfrijdende auto’s, zonder chauffeur, dat is al jaren de (natte) droom van Elon Musk. De geboren Zuid-Afrikaan heeft echter nog meer dromen, waarvan er een aantal ook al werkelijkheid geworden zijn. Dat is onder andere te lezen in de deze week door Walter Iscaacson gepresenteerde nieuwe biografie over Musk. Uiteraard komt daarin ook Elon’s aan het obsessieve grenzende passie voor zelfrijdende auto’s aan bod. Zo is in het boek blijkbaar een concept ontwerp te zien van een nieuwe, ‘derde generatie’ Robotaxi. Afbeeldingen daarvan werden op X (Twitter) gepost.

Mini Cybertruck

Het design van de nieuwe Robotaxi valt uiteraard direct op. Hij heeft namelijk wel wat weg van de (voorzijde) van de Cybertruck. En dan dus zonder de ‘pick-up bak’. In de taxi is plaats voor twee passagiers – zonder chauffeur dus. Verder heeft hij vleugeldeuren a-la Model X en worden de achterwielen vrijwel volledig bedekt door de carrosserie.

Verder krijgt hij dus ook geen stuur of pedalen om de bolide eventueel handmatig te kunnen besturen. Sommige ontwikkelaars van Tesla, zo staat ook in de NMusk biografie van Isaacson. vinden dat een stap te ver, en te vroeg, aangezien de Full Self Driving software van de fabrikant nog altijd niet in de praktijk gebruikt kan worden om een auto volledig autonoom van A naar B te laten rijden.

FSD is het verbeterde geavanceerde rijassistentiesysteem van Tesla dat sommige rijtaken in stads- en snelwegomgevingen kan automatiseren, maar nog geen volledig autonoom systeem is. Het vertrouwt alleen op camera's, in plaats van op een reeks sensoren, waaronder lidar en radar, om informatie over zijn omgeving te verzamelen, en op Tesla's Dojo-supercomputer om snelle beslissingen te nemen.