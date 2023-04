Tesla heeft weer een nieuwe leverdatum voor de Cybertruck

Het was een saga, maar inmiddels kunnen we het verhaal van de Tesla Cybertruck beter een klucht noemen. Aangekondigd in 2019 voor levering in 2021, maar anno 2023 heeft nog niet één klant zijn bestelde schier onverwoestbare (nou ja, bijna dan) en bijzonder (hoekig) ogende pick-up van Tesla in ontvangst mogen nemen.

Dit jaar wordt de eerste Cybertruck afgeleverd… waarschijnlijk

Maar, als we de nieuwste voorspellingen van Tesla mogen geloven, dan gaat dat dit jaar toch echt gebeuren. Tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers heeft Elon Musk namelijk gezegd dat de eerste Cybertruck na deze zomer afgeleverd zal worden… waarschijnlijk… oh jee, daar gaan we weer. Musk houdt uiteraard weer een slag om de arm. Gezien het verloop van de Cybertruck klucht is dat natuurlijk niet onverstandig.

Letterlijk heeft Musk geroepen dat momenteel nog steeds getest wordt met de Alpha modellen van de Cybertruck. Kortom, de pick-up is het stadium van het prototype na bijna vier jaar nog steeds niet ontgroeid. Toch verwacht Elon dat de productielijn voor de truck binnen afzienbare tijd gereed is voor het starten met de massaproductie. Met dat optimisme wil hij dus in het derde kwartaal van dit jaar, ergens tussen juli en september, een feestje maken van het moment dat de eerste, dan dus ruim vier jaar ‘oude’ Cybertruck, aan zijn eerste eigenaar geleverd wordt. Eerst zien, dan geloven, lijkt mij. De prototypes duiken wel steeds vaker op, dus dat is mooi.