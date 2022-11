Cybertruck weer later in productie

Het is al een tijdje relatief stil rondom de Cybertruck. De schier onverwoestbare en volgens sommigen (ook ondergetekende) foeilelijke pickup van Tesla die in 2019 aangekondigd werd zou eigenlijk al lang op de weg moeten rijden. De productie, die in 2021 zou starten, werd echter al enkele malen uitgesteld

Begin dit jaar werd bekend dat 2022, tot dan de laats bekende uitgestelde datum, ook niet gehaald zou worden. Vervolgens werd geen nieuwe ‘harde’ datum meer genoemd. De laatst bekende datum was medio 2023. Maar ook die wordt niet gehaald. Tenminste als we de bronnen van Reuters mogen geloven. Zij spraken met twee personen die ‘bekend zijn met de situatie’. Daaruit kan geconcludeerd worden dat Tesla ernaar streeft om de eerste Cybertrucks eind 2023 van de band te laten rollen.

Pickup van vijf jaar ‘oud’

Als dat klopt, en Tesla heeft dat zelf bevestigd noch ontkend, dan betekent dat dus ook dat de eerste klanten waarschijnlijk pas in 2024 hun bestelde Cybertruck in ontvangst kunnen nemen. Leuk vooruitzicht om dan in een nieuwe auto te gaan rijden die al vijf jaar oud is, qua model en design in ieder geval.