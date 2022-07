Eerste Cybertrucks komen nu medio 2023, hoopt Musk

De meest recente verwachte leverdatum, medio 2023 dus, werd door Musk genoemd tijdens een kwartaalupdate conference call met investeerders. De start van de productie van de Cybertruck zou voor begin 2023 op de planning staan. Al werd tijdens de call ook nog een kleine slag om de arm gehouden.

“Our team continues to focus on Cybertruck production readiness and some future platform design. We are expecting to be – still expecting to be in production with the Cybertruck in the middle of next year”, aldus Musk. Later noemde hij medio 2023 (‘next year’) wel als de verwachte periode voor de eerste leveringen van de Cybertruck. “We’re hoping to start delivering them in the middle of next year.”

Autopilot beta

Tijdens de call benadrukte Musk ook dat Tesla inmiddels al meer dn 100.000 Tesla-rijders heeft voorzien van de volledig geautomatiseerde Autopilot software. In totaal hebben die al meer dan 35 miljoen autonome kilometers afgelegd.

Het volledige transcript van de conference call kun je hier teruglezen.