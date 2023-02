Robotaxi test van Amazon was een succes

Een half jaartje geleden werd bekend dat Amazon haar bezorgrobots uit dienst genomen had omdat ze niet voldeden aan de wensen van klanten. Dat betekent echter niet dat Amazon helemaal stopt met het testen en ontwikkelen van robots die geheel autonoom iets kunnen bezorgen. Op dit moment test de webwinkel namelijk haar robotaxi, de Zoox. Die gaat geen pakketten bezorgen maar is, zoals de naam al zegt, een taxi voor het vervoer van mensen.

Personeel als proefkonijn

De eerste tests met personen zijn volgens Amazon succesvol verlopen. Als proefkonijnen – passagiers is misschien een netter woord – namen personeelsleden van Zoox op vrijwillige basis plaats in de Zoox robotaxi. Zij werden dit weekend met de zelfrijdende taxi vervoerd van het ene naar het andere kantoor van Zoox in Foster City, Californië.

Doel is om de Zoox robotaxi de komende periode in te zetten voor gratis personeelsvervoer, met als bijkomend voordeel dat de robotaxi zo verder getest en doorontwikkeld kan worden. Het voertuig heeft overigens geen stuur of pedalen en is volledig ontwikkeld om autonoom aan het verkeer deel te nemen.