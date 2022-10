Amazon haalt bezorgrobot Scout van de straat

Amazon heeft besloten de tests die het al een tijdje uitvoert met een rijdende bezorgrobot, voorlopig stop te zetten. Blijkbaar, zo laat het bedrijf zelf weten, voldoet de robot, Scout, niet aan de wensen van klanten.

Bezorgrobot na drie jaar ‘van de weg’

Volgens Bloomberg zou het project helemaal ophouden te bestaan, wat mogelijk slecht nieuws is voor de 400 medewerkers. Tegenover andere media heeft Amazon echter verklaard dat het project weliswaar op een laag pitje gezet is, maar dat het niet helemaal verdwijnt. De webwinkel beraadt zich de komende periode op de toekomst van het project.

De tests Amazon nu toe, sinds de start in 2019, met Scout uitgevoerd heeft, hadden als doel het creëren van een unieke bezorgervaring. “ Uit de feedback van klanten kwamen we erachter dat delen van het programma niet aan de behoeften van klanten voldeden", aldus Alisa Carroll, woordvoerder van Amazon tegenover The Verge.

Bloomberg speculeert dat het stopzetten van het Scout project mogelijk te maken heeft met het besluit van Amazon om het aantal risicovolle investeringen waarvan het succes niet evident is, te verminderen.