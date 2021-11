Robot Rosie gaat boodschappen bezorgen op universiteitscampus

Het komende half jaar, vanaf 1 december, zullen robots boodschappen gaan bezorgen bij medewerkers, studenten en bewoners op campus Woudestein van de Erasmus universiteit. Met deze pilot willen de initiatiefnemers ervaring opdoen met de interactie tussen mens en robot. Daarnaast moet de pilot ook inzicht gaan geven in de manier waarop bezorgrobots een rol kunnen spelen in het dagelijks leven.

Bezorgrobot Rosie

De pilot met de bezorgrobot is een samenwerking tussen de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de SPAR university en Dutch Automated Mobility. De robot heeft zes wielen en is duidelijk niet gemaakt om trappen te kunnen beklimmen. De ontvangers van de boodschappen zullen dus zelf ook nog moeten bewegen. De afmetingen van Rosie (Robot On SIte Erasmus) zijn bovendien zodanig dat het aantal boodschappen dat zij kan bezorgen redelijk beperkt is. Maar, daar gaat het natuurlijk bij deze pilot niet om.

Als 'werkgebied' van Rosie tijdens de pilot is bewust gekozen voor de Woudestein universiteitscampus. Die is namelijk compact en overzichtelijk en daarom een ideale proeftuin. Voor de samenwerkende partijen een prima setting voor het opdoen van ervaringen praktijksituaties. "We zijn bijzonder geïnteresseerd in deze pilot. Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen. Daarnaast vinden we het, met het oog op innovatie en duurzaamheid, belangrijk om smart delivery nader te onderzoeken", vertelt prof.dr. Liesbet van Zoonen van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Het bezorgen van eten en boodschappen was al populair, maar tijdens de coronacrisis hebben diensten als Thuisbezorgd, Picnic en HelloFresh nog eens een enorme vlucht genomen. Mede daarom ziet SPAR university kansen voor bezorgrobots. "Het is voor ons belangrijk te zien hoe onze klanten reageren op deze service. Daarnaast zullen we bekijken hoe we robotbezorging kunnen integreren in de dagelijkse winkeloperatie. Van daaruit gaan we onderzoeken of robotbezorging bij ons concept past en of het een vernieuwend businessmodel kan zijn", aldus Karlijn Kortenhorst, Marketing Hero bij SPAR university.