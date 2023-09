Tesla maakt Full Self Driving optie weer goedkoper

Elon Musk roept al heel wat jaren dat zijn Tesla’s binnenkort volledig autonoom kunnen rijden. Echter, de ontwikkeling van de Full Self Driving (FSD) optie heeft in al die jaren al heel wat drempels geraakt. Bovendien is het juridisch nog vrijwel nergens ter wereld toegestaan om een auto volledig zelf te laten rijden. Toch kunnen Tesla kopers in sommige landen (met name in de VS) de FSD-update al kopen. Daarvoor moest je dan wel 15.000 dollar ophoesten, bovenop de prijs van de auto. Tot nu dan, want Tesla heeft deze week bekend gemaakt dat de FSD-update met 20 procent in prijs verlaagd is, naar 12.000 dollar.

Geen echte korting, maar gewoon de oude prijs

Dat is nog steeds een stevige investering voor een optie die je dus nog vrijwel nergens mag gebruiken. De prijsverlaging geldt overigens vooralsnog alleen voor de VS. En, een echte korting is het nu ook weer niet, want een jaar geleden ging het prijskaartje nog van 12 naar 15 duizend dollar. Feitelijk heeft Tesla nu dus besloten om de oude, originele prijs weer te gaan invoeren. Dat wil zeggen, de prijs van een jaar geleden, want oorspronkelijk kostte de FSD-optie 10.000 dollar.

Standaard zijn Tesla uitgerust met een aantal functies om bestuurders te helpen. Dat zijn de zogenoemde ADAS (Advanced Driver Assist System) functies, zoals lane- en brake-assist, en dergelijke. Voor 6.000 dollar kun je die ADAS-functie upgraden naar wat Tesla noemt de ‘enhanced Autpilot’, zodat de auto ook automatisch stopt bij verkeerslichten en voorrangskruisingen. Wil je je Tesla helemaal autonoom laten rijden, dan moet je dus 12.000 dollar betalen voor de FSD-update.