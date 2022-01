Tesla maakt zelfrijdende software fors duurder

Elon Musk heeft weer eens een spraakmakende tweet wereldkundig gemaakt. Zaterdag twitterde de miljardair dat de prijs van een licentie voor Tesla’s ‘Full Self Driving’ (FSD) software binnenkort 2000 dollar omhoog gaat, naar 12.000 dollar. De prijsverhoging gaat in op 17 januari en geldt alleen voor de VS, zo tweette Musk een kwartiertje later, als reactie op zijn eigen tweet.

Prijsverhoging valt niet goed

Sommige Tesla-rijders zijn niet bepaald blij met deze prijsverhoging. De reacties lopen uiteen van sarcastische vragen of ze die licentie ook met dogecoins kunnen betalen, tot cynische opmerkingen over het feit dat de software nog (lang) niet doet wat de naam beloofd, een Tesla volledig autonoom laten rijden.