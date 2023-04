Full Self Driving optie van Tesla komt dit jaar

De uitrol van de Full Self Driving (FSD) optie waar Tesla al jaren aan werkt, heeft wel wat weg van die van de Cybertruck. Gemiste deadlines, problemen die zich blijven opstapelen en daardoor nog steeds niet klaar is voor de praktijk. Na diverse pogingen, met versies die nog niet het échte volledig autonoom rijden mogelijk maken, is het vooral een kwestie van aanmodderen. De FSD-software is in de VS dan ook nog niet goedgekeurd om ‘los te laten’. De fake demo video heeft de vibe rondom volledig autonoom rijdende Tesla’s ook geen goed gedaan.

FSD en Cybertruck zijn zorgenkindjes van Tesla

Het is niet dat Tesla stil zit, maar het gaat gewoon, net als bij de Cybrtruck, niet volgens planning. En dat is een understatement. Toch denkt Musk dat het, na jaren van uitstel, dit jaar gaat gebeuren, in ieder geval in de VS. Dat heeft de CEO van Tesla in ieder geval geroepen tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers. Echter, heel overtuigend was hij niet. Musk zei letterlijk: “Ik twijfel om dit nu uit te spreken, maar ik denk dat we het (de uitrol van FSD, red.) dit jaar kunnen gaan doen.”

Hij voegde daaraan toe dat de ontwikkeling van FSD er een is van ‘twee stappen voorwaarts een stap terug’. Maar hij herhaalde ook dat volledig autonoom rijden, zoals dat met FSD mogelijk moet worden, de toekomst heeft.