​Tesla’s ‘Full Self-Driving’-abonnement kost 199 dollar per maand

Tesla schrijft: "Met Full Self-Driving (FSD)-mogelijkheden krijg je toegang tot een reeks meer geavanceerde rijhulpfuncties, ontworpen om actievere begeleiding en geassisteerd rijden onder jouw actieve toezicht te bieden." Kortom, Tesla wil ook nog eens benadrukken dat je alsnog zelf moet meekijken en doen, dus dat het je eigenlijk geen voordeel oplevert als het gaat om bijvoorbeeld even een email tikken of ander werk doen in de auto. En dat maakt het bedrag van 199 dollar per maand (en dus 2.388 dollar per jaar) nóg opzienbarender. Je kunt het overigens ook in één keer afkopen, dan ben je 10.000 dollar kwijt (ongeveer hetzelfde bedrag als 50 maanden abonnementsgeld).

Tesla heeft vorige week trots de ‘Full Self-Driving’-mogelijkheden uitgerold naar zijn auto’s , maar vergat daarbij even te vermelden dat dit niet gratis is. Helemaal niet gratis zelfs. Een Tesla rijden met de optie ‘Volledig Zelfrijdend’ aan, kost je 199 dollar per maand.

Duur abonnement voor je Tesla

Tesla benadrukt de werking van FSD nog eens: “De mogelijkheden die nu beschikbaar zijn, benodigen een volledig oplettende chauffeur met de handen aan het stuur, die bereid is om direct de controle over te nemen.” Tesla heeft nog niet gezegd per wanneer dit abonnement nodig is, want de functie zit nu nog in beta. Ook is het alleen beschikbaar voor bepaalde Tesla’s in de Verenigde Staten. Tesla raadt aan om de Tesla-app in de gaten te houden voor andere regio’s.

Mocht ‘Volledig Zelfrijdend’ ook naar Nederland komen, dan is daar geen bezoek aan de dealer voor nodig. De installatie kan via de Tesla-app. Het voordeel van dit abonnement is dat het maandelijks opzegbaar is, waardoor je het eventueel een maand zou kunnen uitproberen en dan weer kunt stopzetten. Maar zelfs dan is 199 dollar (omgerekend zo’n 170 euro) een gigantisch bedrag voor zelfrijdende mogelijkheden waarbij je zelf alsnog constant op de weg aan het turen bent.





Beeldbron: valentin_b90