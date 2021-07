​Tesla beta-versie van de ‘Volledig zelfrijdend’-modus is live

And so it begins… of toch niet‘Full Self-Driving’, het is letterlijk vertaald ‘Volledig zelfrijdend’, maar in het geval van Tesla klopt dat niet helemaal. Ja, het is de meest verregaande autonome optie die op dit moment mogelijk is, maar nee: compleet de andere kant op kijken is niet verstandig. De update, beta-versie 9 (2021.4.18.12) is nu via de over-the-air-technologie verstuurd aan mensen binnen het Early Access-programma van Tesla.

Volledig zelfrijdend Tesla-rijders die de FSD-optie op hun auto hebben, die hebben gisteren de update toegestuurd gekregen. Hiermee kun je veel driver-assist-mogelijkheden van de Autopilot gebruiken op lokale wegen. Tesla-topman Elon Musk heeft gezegd dat Beta 9 de meeste problemen oplost, maar dat er ongetwijfeld nog onbekende problemen aan het licht komen. ‘Wees alsjeblieft paranoïde”, sprak Musk in een tweet. De update zorgt er onder andere voor dat grotere beelden ziet op het display van de auto, maar ook is de camera die op de chauffeur gericht is extra alert of je wel oplet. Het is namelijk niet de bedoeling dat je al die mogelijkheden van Autopilot (dat Level 2 is op de schaal van autonome auto’s) inschakelt en ondertussen een boekje gaat lezen. Tesla geeft aan dat je als chauffeur altijd je handen aan het stuur en je ogen op de weg moet houden.

Tesla Autopilot Het is een moeilijke kwestie: is het verstandig om mensen zoveel mogelijkheden te geven waarmee ze worden geassisteerd bij het rijden, waardoor ze denken dat ze volledig geassisteerd worden? Er bestaan filmpjes van mensen die lekker liggen te slapen terwijl hun Tesla keihard over een drukke weg sjeest. Er zijn ook mensen die het grappig vinden om achterin te gaan zitten terwijl hun onzichtbare Tesla-rijder de veiligheid van henzelf en hun passagiers in handen heeft, terwijl het daar dus helemaal niet klaar voor is. Autopilot is nu zes jaar live, namelijk sinds 2015, maar was in Amerika al in negen crashes betrokken waarbij elf personen om het leven kwamen. Geen wonder dus dat de Amerikaanse overheid wil dat ongelukken met autonome auto’s altijd moeten worden gemeld. We zijn benieuwd hoe deze versie 9 van de beta zich staande houdt de komende tijd. Tesla-rijders hebben er lang op moeten wachten. Hij werd beloofd in 2018, 2019 en nu pas is hij er.