Zelfrijdende demo Tesla was fake

Toen Tesla in 2016 een video liet zien waarin de EV-fabrikant haar eigen ontwikkelde systeem voor autonoom rijden, beter bekend als ‘Autopilot’, demonstreerde was vrijwel de hele wereld onder de indruk van die prestatie. De Model X in die video reed, volgens Tesla dus volledig autonoom, door de stad, op provinciale- en snelwegen. De auto trok zelf op, remde bij kruisingen en verkeerslichten deed dat dus allemaal zelf. Natuurlijk zat er wel een chauffeur achter het stuur, maar dat had volgens Tesla puur te maken met wetgeving en veiligheidsvoorschriften. Welnu, die video, zo heeft een Tesla engineer nu bevestigd, was compleet fake.

Autopilot demo werd in scene gezet

De video werd door Elon Musk gezien als het bewijs dat zijn Tesla’s toen al, in 2016, in staat waren autonoom van A naar B te rijden. En dus ook het bewijs dat dat mogelijk was met behulp van sensoren en software. Intelligente verkeerssystemen, die via het mobiele netwerk met autonoom rijdende voertuigen communiceerden, waren dus (nog) niet nodig volgens Musk. De sensoren en software van Tesla deden al het werk.

Echter, volgens Ashok Elluswamy, directeur van Autopilot-software bij Tesla, werd de video geënsceneerd met behulp van 3D-mapping op een vooraf bepaalde route, een functie die niet beschikbaar is voor consumenten. Kortom, gefaked.