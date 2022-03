Tesla: onze Autopilot rijdt veiliger dan mensen zelf

Dat klinkt als een no-brainer om de Autopilot direct goed te keuren, maar de cijfers zijn ietwat vertekend. De Autopilot wordt immers vooral op snelwegen gebruikt, waarbij al het verkeer over brede rijstroken dezelfde kant op rijdt. In de gegevens van de NHTSA worden alle wegen meegerekend.

Onlangs stuurde Tesla een schriftelijke smeekbede aan het adres van enkele Amerikaanse Senatoren. Daarin stelt de EV-fabrikant dat uit Autopilot data, verzameld in het vierde kwartaal van 2021, gebleken is dat Tesla’s die de Autopilot gebruikten slechts 1 op de 4,3 miljoen gereden mijlen bij een aanrijding betrokken zijn. Algemene data, afkomstig van de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vindt in de VS gemiddeld elke 483.000 mijl een aanrijding plaats.

Het is een discussie die al langere tijd gevoerd wordt. De technologische ontwikkelingen in de automotive zorgen ervoor dat auto’s steeds slimmer worden. Rijhulpsystemen zijn bezig aan een flinke opmars. Naast functies als lane assist en adaptive cruise controll – die bij veel nieuwe auto’s al standaard zijn – is de volgende logische stap de volledig zelfrijdende auto. Vrijwel alle fabrikanten, en zeker de grotere merken, werken volop aan de ontwikkeling en het testen van ‘autopilot’ oplossingen.

Continu opletten

De brief van Tesla is, zo meldt Reuters, duidelijk door juristen opgesteld. Op zich is dat niet zo gek, want het bedrijf wil later natuurlijk niet op formaliteiten ‘gepakt’ worden. Opvallend is echter dat Tesla zelf ook schrijft dat hun Autopilot systeem, als het gebruikt wordt, wel voortdurend in de gaten gehouden moet worden.

Daarmee wil het bedrijf natuurlijk situaties voorkomen waarbij de chauffeur helemaal niet meer op de weg en zijn voertuig let of, zoals al eens gebeurd is, even een dutje doet terwijl zijn Tesla hem van A naar B brengt.

‘Tesla verbloemt de werkelijkheid’

De Amerikaanse senatoren waren dan ook niet onder de indruk van Tesla’s smeekbede. "Tesla wil de werkelijkheid verbloemen en ons voor de gek houden. Ondanks zijn verontrustende staat van dienst op het gebied van veiligheid en dodelijke crashes, wil het bedrijf schijnbaar gewoon doorgaan met de normale gang van zaken. Het is lang geleden dat Tesla de boodschap kreeg: volg de wet en geef prioriteit aan veiligheid”, aldus de senatoren in een gezamenlijke verklaring.

