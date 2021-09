Het is beter als je niet te veel vertrouwt op Tesla's Autopilot

Tesla maakt met zijn Autopilot één van de meest hulpvaardige commerciële auto’s die er bestaan. Zelfrijdend is het nog lang niet, maar Autopilot laat de auto automatisch sturen, remmen en binnen de rijstrook blijven. Er zijn veel redenen om dat te juichen, maar je kunt die Autopilot ondanks zijn handige werking maar beter wantrouwen.

Full Self-Driving Uit onderzoek blijkt dat bestuurders van een Tesla minder opletten wanneer Autopilot aan staat. Mensen leunen hierbij te veel op de technologie en laten zich afleiden door vanalles en nogwat. Dat wordt waarschijnlijk nog erger als de Full Self-Driving-software wereldwijd beschikbaar wordt. Op dit moment is die nog in een betatestfase in de Verenigde Staten, maar topman Elon Musk heeft gezegd dat die functie één deze dagen naar de rest van de Tesla-rijders wordt uitgerold.

Massachusetts Institute of Technology Een onderzoek van de Massachusetts Institute of Technology wijst uit dat geavanceerde rijsystemen ervoor zorgen dat de bestuurder minder oplet. Er werd meer dan een jaar gekeken naar de ogen van de bestuurders van Tesla Model S en X wanneer zij de Autopilot inschakelden. Dat bleek enorm te veranderen wanneer hun Tesla het rijden iets meer overnam. Mensen keken veel minder actief op de weg dan voorheen. Dat is niet de bedoeling, want Tesla blijft zeggen: je moet gewoon nog net zo hard opletten. Eigenlijk is het probleem dat Autopilot zo goed werkt en een goed imago heeft. Immers leg je eerder je leven in handen van iets of iemand die je vertrouwt. Je gaat er dan veel meer ontspannen in, versus wanneer je iets of iemand zou wantrouwen: je houdt de boel dan juist veel beter in de gaten. Omdat de Autopilot relatief goed functioneert, denken mensen dat het systeem het opletten overal en altijd voor ze doet.

Handen aan het stuur Dat is niet wat Tesla wil of verwacht. Bij Autopilot én Full Self-Driving moet je gewoon de handen aan het stuur houden en 100 procent je aandacht houden bij het rijden. Precies zoals je dat ook moet doen wanneer je zelf handmatig rijdt. De vraag is dan ook niet zozeer wat bestuurders kunnen doen, maar vooral wat Tesla gaat doen om zijn klanten hier beter bewust van te maken. De onderzoekers stellen voor dat er nieuwe systemen in de auto worden geplaatst die de bestuurder in de gaten houden en realtime aan te geven dat er beter moet worden opgelet. Er moet daarbij niet worden gekeken naar of de handen aan het stuur zijn (dat doet Tesla namelijk al), maar juist naar de ogen. Ford maakt hier bijvoorbeeld al wel gebruik van.

Autopilot wantrouwen Zolang dit systeem er niet is, doe je er goed aan de Autopilot te wantrouwen. Niet omdat hij niet goed werkt, maar omdat er altijd een kans is dat hij niet goed werkt. Hoewel menig automobilist niet kan worden tot auto’s echt zelfrijdend zijn en je dus wel een boek kan lezen of kan werken terwijl je onderweg bent, komen we daar het snelst als we zorgen dat de nieuwe systemen die er nu wel zijn, zo goed mogelijk worden gebruikt. Dat betekent in het geval van Autopilot dat je je ogen gewoon op de weg moet houden, precies zoals dat hoort bij een gewone autorit. Het is misschien niet zo innovatief, maar uiteindelijk zal dat gedrag ons wel eerder bij nieuwe technologische ontwikkelingen brengen. En, niet geheel onbelangrijk, bij minder ongelukken.