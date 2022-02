Tesla autopilot mogelijk illegaal in Duitsland

Het zou zomaar kunnen dat de autopilot die Tesla aanbiedt straks als illegaal wordt betiteld in Duitsland, met alle gevolgen van dien. De lokale autoriteit als het gaat om verkeersveiligheid, het Kraftfahr Bundesamt (KBA), is een onderzoek gestart naar de autopilot van Tesla. En dan in het bijzonder de geautomatiseerde hulp bij het wisselen van een rijstrook. Wanneer blijkt dat die functie inderdaad illegaal is, dan komt ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Nederland in beeld. De Europese typegoedkeuring voor de Tesla’s zijn namelijk afgegeven door onze eigen RDW.

3800 euro weggegooid?

De zogenoemde Enhanced Autopilot, waar de rijstrook wisselhulp onderdeel van is, heeft een meerprijs van 3800 euro. Tesla beschrijft de functie als volgt: "Tijdens het rijden op de snelweg stuurt de rijstrook wisselassistent je voertuig in de optimale rijstrook om het klaar te maken voor op- en afritten en langzamere auto’s in te halen. Aanstaande baanwisselingen worden duidelijk en tijdig aangekondigd, zodat je altijd in beeld bent."



Op dit moment onderzoekt het Duitse KBA dus of deze functie überhaupt wel legaal is in Duitsland (en Europa). Tesla heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving uit Duitsland. Het nieuws over het onderzoek is afkomstig van de Duitse krant Bild am Sonntag. Het KBA heeft wel al bevestigd dat er inderdaad een onderzoek loopt naar de Enhanced Autopilot functie.