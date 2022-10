Volledig zelfrijdend in een Tesla? Dat zit er nog even niet in

Het is een heel gaaf idee: in een auto zitten die zelf rijdt. Als je een geluksvogel bent met een Tesla, dan weet je dat de auto je ook in Nederland al op veel manieren kan helpen bij het rijden, door de driver assist in te schakelen. In Amerika zou Elon Musk graag zien dat Tesla’s al volledig zelfrijdend zijn, maar de technologie wordt maar niet goedgekeurd. De ondernemer heeft nu uitgesproken dat hij niet verwacht dat dit nog voor het einde van 2022 gaat lukken.

Elon Musk Er zijn diverse organisaties in de Verenigde Staten die nog een ei moeten leggen over de zelfrijdende technologie. Het is niet heel gek dat ze daar wat terughoudend in zijn: immers moet je bij zo’n beslissing met vanalles en nogwat rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid bij ongelukken, maar ook hoe het verzekeringstechnisch zit. Wat is überhaupt de rol van de ‘bestuurder’ nog als de auto zelf rijdt? Elon Musk wil natuurlijk weer snel gaan en op zich heeft hij een punt: Tesla is al heel lang bezig met zelfrijdende technologie. Echter is er tegelijkertijd ook wel eens een ongeluk hier en daar gebeurt. Op dit moment mag er dan ook niet gebruik worden gemaakt van de technologie. Dat kan ook niet: Tesla heeft dat in alle auto’s uitstaan. De optie, die Full Self-Driving heet, zou in de toekomst wel moeten zorgen dat de auto volledig zelfstandig rijdt.

Zelfrijdende auto Het is volgens Musk zelf nog niet gelukt om de overheden in de Verenigde Staten te overtuigen dat een Tesla veilig kan rijden zonder dat iemand achter het stuur zit. Het is ook wel een grote aanpassing: straks rijd je op de snelweg en zie je iemand in wat normaal de bestuurdersstoel zit ineens diep verzonken zijn in een boek. Het is de vraag of dat überhaupt zal gebeuren: dat de auto zelf rijdt, betekent namelijk niet dat de bestuurder dan ook maar allemaal andere dingen kan gaan doen. Waarschijnlijk moet die alsnog zijn ogen op de weg houden om eventueel te kunnen inbreken als de auto een fout dreigt te maken.



Toestemming van de VS Hoe het precies gaat zijn, dat moeten we nog horen. In eerste instantie wil Tesla vooral veel auto’s verkopen die zelfrijdende technologie bevatten en daarvoor heeft het die toestemming nodig. Musk belooft om begin 2023 opnieuw bij Tesla-rijders terug te komen over de zelfrijdende mogelijkheden. Althans: in de Verenigde Staten, want in Europa zijn we op een paar experimenten na waarschijnlijk nog lang niet zo ver om deze technologie toe te staan.