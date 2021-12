​Tesla geeft zich gewonnen: gamen in een rijdende auto stopgezet

Tesla draait de mogelijkheid om te gamen in een rijdende auto toch terug. Het deed dit jaar meer opvallende aankondigingen , maar deze blijft niet. Het lanceerde eerder deze week de mogelijkheid, samen met de release van Sonic the Hedgehog. Hoewel er vooraf al grote veiligheidszorgen waren, is het pas nadat er onderzoek werd gedaan door de overheid overstag gegaan. Je kunt nu alleen nog gamen in een geparkeerde Tesla.

Gamen in een Tesla

Tesla is een innovatief automerk, maar soms wil het iets te snel innoveren. Gamen in een rijdende auto bijvoorbeeld, dat is waarschijnlijk pas een goed idee als het apparaat echt volledig zelfrijdend is. Aangezien we daar nog lang niet zijn, had Tesla beter even kunnen wachten met het uitrollen van deze mogelijkheid. Nu heeft het de functie eerder deze week geïntroduceerd om hem vervolgens toch weer offline te halen.

Waarom Tesla ervoor koos om de functie beschikbaar te maken, dat is onbekend. Eerder kon je ook op het grote scherm in het midden van het dashboard gamen, maar alleen als de auto geparkeerd stond. Een zeer welkome functie voor ouders die niet meer aan het voetbalveld van hun kinderen mogen staan door de coronamaatregelen of mensen die om andere redenen even wat tijd moeten doden in de auto.