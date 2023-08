Tesla voor de rechter vanwege Autopilot ongevallen

Tesla, en dan natuurlijk vooral bij monde van Elon Musk, belooft al bijna tien jaar dat haar auto’s ‘binnenkort’ helemaal zelfstandig kunnen rijden en dat autorijden dan veiliger wordt. Daarvoor ontwikkelde, en ontwikkelt, de Amerikaanse EV-fabrikant het Full-Self-Driving Autopilot systeem. Die ziet inmiddels al heel wat jaren in vrijwel elke Tesla, maar moet wel, in ruil voor meer dan 10.000 euro, geactiveerd worden. Dan zou je Tesla in principe vrijwel volledig autonoom kunnen rijden. Helaas hebben alle nieuwe (digitale) systemen nogal eens last van bugs en kinderziektes. Zeker in de ontwikkelfase. Dat is waarschijnlijk ook de voornaamste reden dat Elon Musk al bijna tien jaar zijn belofte ‘volgend jaar rijden alle Tesla’s op de Autopilot’ elk jaar herhaalt.

Autopilot rechtszaken tegen Tesla

Toch zijn er al genoeg voorbeelden van Tesla eigenaren die de 10 tot 15 duizend dollar betaald hebben om de Autopilot functie te activeren en die dan ook gebruiken. Helaas heeft dat ook al tot (dodelijke) ongelukken geleid. Binnenkort zal Tesla zich in diverse juridische procedures die tegen het bedrijf gestart zijn, hiervoor voor de rechter moeten verantwoorden.

Zo wordt medio september een zaak behandeld waarbij een Tesla bestuurder de Autopilot gebruikte om het leven kwam toen zijn Model 3 ineens met 100 kilometer per uur van de weg raakte, tegen een boom botste en in vlammen opging. Naast de dood van de bestuurder, raakten ook twee passagiers zwaargewond. In de zaak die de nabestaanden aangespannen hebben wordt Tesla ervan beschuldigd dat het wist dat de Autopilot en andere veiligheidssystemen nog niet gereed waren voor gebruik in de praktijk vanwege defecten en ‘bugs’.

Enkele weken later, in oktober, wordt in Florida ook een zaak behandeld waarbij Tesla ervan beschuldigd wordt dat de ondeugdelijke Autopilot tot de dood van een bestuurder geleid heeft. Bij dat ongeluk kwam de Tesla onder de aanhanger van een vrachtwagen terecht. Daarbij werd het dak van de Tesla zodanig in elkaar gedrukt dat de bestuurder overleed. De aanklagers in deze zaak bepleiten dat het ongeluk de schuld was van de Autopilot die niet ingreep toen de vrachtwagen, onverwacht, op het pad van de aanstormende Tesla kwam. Zonder te remmen of sturen knalde de Tesla op de vrachtwagen, met alle gevolgen van dien.