Ongelukken met de automatische piloot van Tesla: zo zit dat

Tesla wil innoveren en als het even kan snel. Het is immers meer een start-upachtig bedrijf dan een ouderwetse automaker. Maar snel innoveren, dat is niet altijd een goed idee. Er zijn diverse ongelukken gebeurd met de automatische piloot van het bedrijf: soms met een dodelijke afloop. Tesla meldde er vandaag twee (beide in een Tesla Model 3). Zo zit het met die ongelukken.

De reden dat hier zulke specifieke cijfers van bestaan, is dat er sinds juni 2021 een verplichting geldt voor automakers om bij de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration door te geven wanneer er ongelukken ontstaan waarin een automatisch besturingssysteem werd gebruikt. Tesla test Autopilot en Full Self-Driving, waarbij die laatste het meest verregaande systeem is waardoor een auto straks volledig zelfrijdend moet zijn. Die autopilot blijkt echter ook soms problemen te geven. In Nederland heb je ook Autopilot op Tesla’s. Het zorgt ervoor dat je auto stuurt, anticipeert en remt binnen de rijbaan.

Tesla werkt zichzelf nogal in de kijker. Niet alleen door de innovaties binnen de elektrische auto’s en de grappige gimmicks zoals een kerstmannenslee op je scherm. Ook door snel stappen te willen zetten op het gebied van zelfrijdende mogelijkheden. Het automatische besturingssysteem van Tesla is echter bepaald niet feilloos. Het is sinds vorig jaar juni nu voor de zestiende keer dat er een dode valt door dit systeem binnen Tesla-auto’s.

Autopilot

Toch is en blijft het een moeilijk geval: er kan namelijk niet met zekerheid worden gezegd dat de ongelukken met de semi-zelfrijdende functies aan daadwerkelijk ontstaan door die systemen, of dat het met menselijke fouten te maken heeft. Wel zijn er in Amerika mensen die beweren dat Tesla Autopilot blinde vlekken lijkt te hebben: zo zouden bijvoorbeeld motorrijders extra moeten opletten, want er zijn regelmatig motorrijders betrokken bij crashes met Tesla’s die op de automatische pilootmodus rijden. Daarnaast is er ook kritiek op de Autopilot in het algemeen: zo meent het Center of Auto Safety dat er veel te weinig actie wordt ondernomen op de problemen met de Autopilot.

Het vervelende is bovendien dat de slachtoffers in dit soort AI-gerelateerd lijkende crashes meestal niet de mensen in de Tesla zijn: het zijn voorbijgangers, andere automobilisten en dus die motorrijders. Echter is het niet volledig de schuld van Tesla: andere automakers hebben geen detectiesystemen in de auto en monitoren auto’s minder, waardoor daar geen cijfers van zijn en bij Tesla wel. Het lijkt er dus op dat het een combinatie is van een te nieuw systeem dat misschien toch nog wat bijgeschaafd moet worden, maar ook zeker het feit dat Tesla juist met meer informatie over de brug komt en daardoor heel zichtbaar wordt, terwijl de oude autogarde deze informatie niet heeft over zijn bolides.