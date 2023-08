Twitter Blue wordt mogelijk X Premium, en Amerika raakt in paniek

Elon Musk is al maanden bezig om Twitter winstgevend te maken en zo (een deel van) zijn miljarden terug te verdienen. Een belangrijk onderdeel van zijn strategie is het veranderen van de naam van het sociale netwerk. Daarvoor werd Twitter begin dit jaar ondergebracht bij X Corp van Musk. Inmiddels is de naam van het sociale netwerk ook veranderd in ‘X’. Dat is wennen, net als het feit dat Tweets nu ineens ‘posts’ genoemd moeten worden (dat wil Elon in ieder geval). Als het aan Musk ligt, dan gaat het geplaagde – want nooit echt doorgebroken als geldmotor - Twitter Blue abonnement straks verder als X Premium.

X Premium doet aan porno denken…

En het is nou precies die laatste wijziging, die zelfs veel Amerikanen te ver gaat. En dat volk gaat normaliter zelden iets te ver. Ik bedoel, autorijden mag je daar al op je zestiende – en dan niet zoals bij ons, alleen onder begeleiding. Je eigen pistool, shotgun of AK-47 mag je vanaf je achttiende in je riem stoppen. Maar een biertje nuttigen mogen Amerikaanse jongeren daarentegen pas vanaf hun 21e nuttigen. Hoe gek dat ook klinkt, op zich is het slim om iemand van 18, die autorijdt met een geladen pistool in zijn dashboardkastje, nog een paar jaar weg te houden van alcohol. Enfin, rare jongens die Amerikanen.

Hoe dan ook, de eventuele keuze voor X Premium doet bij de preutse, ‘god fearing’ Amerikanen de wenkbrauwen flink fronzen. Waarom? Welnu, de letter X wordt in de VS onder andere voor X-rated content gebruikt. Naaktheid dus, en porno. Een abonnement op X Premium, dat maandelijks op de bank- of creditcard rekening verschijnt, zou dan wel eens tot de nodige echtscheidingen kunnen leiden. Daar wordt zelfs al, zij het gekscherend, over getweet… uhm, op X gepost.