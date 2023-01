Twitter hard op weg naar een advertentievrije tijdlijn

Enkele dagen geleden maakte Elon Musk zich nogal druk over het feit dat de tijdlijn van Twitter voor veel gebruikers te veel ‘vervuild’ wordt door advertenties. Dat was voor hem meteen de aanleiding om zijn volgende proefballonnetje op te laten: een premium abonnement op het sociale netwerk waarmee je tijdlijn volledig advertentievrije blijft. Wat zo’n abonnement moet kosten en wanneer het gaat komen, dat is nog niet bekend.

Adverteerders geven 71% minder uit op Twitter

Maar, misschien is dat abonnement binnenkort helemaal niet meer nodig. In december, zo blijkt, hebben de adverteerders flink gesneden in hun advertentiebudgetten voor Twitter. Vergeleken met 2021 daalde de advertentieomzet van Twitter in december met meer dan 70 procent. In november was die omzet ook al met 55 procent gekelderd. Dat is berekend door Standard Media Index (SMI), meldt Reuters. Een forse dalen, zeker als je bedenkt dat Twitter 90 procent van haar inkomsten uit advertenties haalt.

Kortom, als deze trend zich doorzet, dan verschijnen er vanzelf veel minder – en op termijn zelfs helemaal geen - advertenties in de tijdlijnen van Twitter gebruikers. Daar hoeven zij dan dus niet persé extra voor te betalen. Nadeel is wel dat het doek voor het sociale netwerk dan helemaal zal vallen. Zonder advertentie-inkomsten zal Twitter niet kunnen blijven bestaan. Ondanks alle bezuinigingen en andere maatregelen die Musk genomen heeft, en nog van plan is te nemen, draait Twitter volgens de CEO elke dag nog altijd miljoenen verlies.