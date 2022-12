Apple en Amazon hebben Musk en Twitter al ‘vergeven’

Amerikaanse bedrijven hebben geen moraal. Nadat Elon Musk Twitter overnam, het bedrijf met een bulldozer platwalste – hij noemde dat een noodzakelijke reorganisatie waarbij de helft van het personeel ontslagen werd en nog eens vele honderden de eer aan zichzelf hielden – en de nodige omstreden geblokkeerde tweeps onder het motto ‘vrijheid van meningsuiting’ Twitter amnestie verleende, schreeuwden grote adverteerders moord en brand. Want, dat kon toch écht niet, zoals Musk met Twitter en haar personeel omging.

Apple en Amazon: grote mond, geen ballen

Apple en Amazon waren twee van die bedrijven. Zij beperkten, of stopten, hun advertentiecampagnes op Twitter. Apple dreigde nog een stapje verder te gaan door ook te dreigen dat ze de nieuwe Twitter-app uit de App Store zou weren. Inmiddels lijkt het erop dat zowel Apple als Amazon hun oren in woord en daad alweer hebben laten hangen naar de almachtige dollar.

Het is immers december, de maand waarin bedrijven zoals Amazon en Apple doorgaans hun grootste omzetten boeken. Reclame maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. En dus lijken zowel Apple als Amazon hun advertentiecampagnes en -budgetten op Twitter alweer in volle glorie hersteld te hebben. Sterker nog, Amazon overweegt op dit moment zelfs om haar advertentiebudget voor Twitter te verhogen tot zo’n 100 miljoen dollar per jaar. Het bedrag dat Apple zo ongeveer ook elk jaar aan advertenties op Twitter besteedt. De 'actie' tegen Twitter was dus een typisch gevalletje: Grote mond, maar geen ballen!