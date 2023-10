X is een koppensneller geworden

Het is en blijft elke dag, nou ja toch zeker een paar keer per maand, maar weer afwachten wat Elon nu weer bedacht heeft om het voormalige Twitter, nu dus X, in het nieuws te houden en gebruikers te verblijden of frustreren met nieuwe features of het verdwijnen van bestaande functies. Deze week zijn de posts (voorheen tweets) van nieuwsartikelen aan de beurt.

Koppen 'gesneld'

The Verge merkte gisteren dat bij nieuwsartikelen die gedeeld worden op X de kop die normaliter onder de afbeelding getoond wordt, verdwenen is. Vooralsnog lijkt deze aanpassing alleen nog te gelden voor de iOS-app en desktop versie van X. In plaats van de kop onder de post plaatst X nu linksonder op de foto van de betreffende posts een kadertje met daarin de url van de bron van de post (zie screenshot hieronder).