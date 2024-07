Snapchat introduceert nano-Snaps voor wie het kort wil houden

Snapchat is het social medium dat er verantwoordelijk voor is dat we elkaar foto’s sturen die na één keer kijken verdwijnen. Een geweldig concept dat inmiddels al door veel social media is gestolen. Nu komt het met iets nieuws: nano-Snaps. Net als de iPod Nano van vroeger zijn die lekker klein.

Nano-Snaps

Nano-Snaps zijn maar 0,10 seconden en dus moet je echt heel goed opletten als je het wil zien. Grappig bedacht: het is een soort hyperversie van de korte spanningsboog die we allemaal mede door TikTok hebben. In een flits komt je foto voorbij. Handig als je echt iets deelt dat nogal expliciet is of wat je om een andere reden liever niet te lang wil laten zien. We hadden de optie nog niet, maar die komt wel binnenkort naar de social media-app.

Daarnaast komt er een spiegel-functie zodat je jezelf kunt zien in je selfiecamera wanneer je je Bitmoji maakt, om hem zo nog meer op je te laten aansluiten. Ook komt er een flinke collectie nieuwe AI-lenzen aan, die onder andere laten zien hoe jij er als vijf-jarige uit zou zien. Verouderen is natuurlijk makkelijker dan verjongen, dus we zijn heel benieuwd hoe we daaruit komen.

Huizen plaatsen in Snapchat

Daarnaast komt Snap met de optie om huizen te plaatsen in Snapchat. Je kunt je huis plaatsen op de landkaart. Zeggen huizen in Snapchat je niks, dan kan dat kloppen. Ze zijn helemaal nieuw. Het idee is dat je zelf een huis ontwerpt en dat dan aan anderen kunt laten zien op de Snap Map. Je kunt je huis bekijken, maar mensen met wie je je locatie deelt kunnen de woning ook een bezoekje brengen om je creatieve uitspatting te aanschouwen.

You can pay to put a virtual house on Snapchat’s map https://t.co/Zt0NSFtNs7 — The Verge (@verge) July 2, 2024

Kun je in het echt geen huis kopen, dan maak je je droomhuis maar in deze app. Je kiest zelf of je er een paleis van maakt of meer een soort Robinson Crusoe-hutje. Het is alleen beschikbaar voor mensen met Snapchat+. Wij hebben het, maar we zien alleen nog de optie om een huisdier en een auto op de kaart te zetten. Over die huisdieren gesproken: je kunt je huisdier straks bij je Bitmoji zien in je chatgesprekken. Zijn deze laatste toevoegingen nu echt zo fantastisch? Niet per se. Hoewel Snapchat er zeker zijn best voor doet om veel mogelijk te maken voor Premium-gebruikers, lijken het tot nu toe nog wat lege hulzen te zijn. Het is te hopen dat dat op een later moment wat meer bijeenkomt. We hebben nu immers een soort huisje-boompje-beestje in Snapchat en dat vraagt om meer.