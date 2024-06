TikTok aapt Snapchat na en test Streaks-mogelijkheid

Social media-platformen blijven handige eigenschappen van elkaar ‘lenen’ en de nieuwste leentjebuur zien we bij TikTok, dat zich hevig heeft laten inspireren door Snapchat.

Duolingo

Voor sommige mensen is Duoliingo een soort verslaving. Dat is ook niet zo gek, want het is niet zozeer het leren van de taal dat inspireert om elke dag terug te komen: het is die groene uil die je ‘streaks’ telt. Als je elke dag incheckt dan wordt heerlijk afgevinkt dat je dat doet en dan krijg je extra’s. Het voelt lekker en dat weten appmakers. Duolingo is bepaald niet de enige app die dit principe toepast. Veel games doen het, maar ook Snapchat heeft het al langere tijd. Het heet Streaks en het is te herkennen aan de vuur-emoji.

Een Streak vindt plaats als je elke dag tegen bepaalde vrienden praat. Je krijgt een Snapstreak en je ziet dan hoeveel Streaks je samen al hebt bereikt. Het doet verder niks, maar het is gewoon leuk om het bij te houden. Het is puur een extra manier om dagelijks even op de app te kijken. Al geldt v oor sommige mensen dat dat veel meer is dan een keer per dag. Toch telt de streak alleen de dagen, dus vaker heeft geen invloed. Wel voorkom je zo dat je een dag mist.

Mika welcome to my tiktok streaks pic.twitter.com/hZPRbdintk — CARBY!! 💥 (@pre2cripti0n) June 6, 2024

Streaks op TikTok

TikTok wil ook graag dat mensen de app vaker openen en er langer blijven hangen, dus daarom komt het met zijn eigen Streaks. Het wordt momenteel getest in bepaalde markten. Het werkt als volgt: je moet iemand een Direct Message (DM) sturen en je krijgt dan een Streak-badge bij de chat, samen met het aantal dagen dat de Streak al gaande is. Als er binnen 24 uur niks meer wordt gezegd in de chat, dan eindigt de streak.

Zie je het compleet niet zitten, die streaks, dan kun je het ook uitschakelen. Je kunt het vinden in de Instellingen onder Privacy en dan bij Meldingen de Streak-instellingen (al is het waarschijnlijk alleen te zien bij de testversie, dus als je daar niet bij zit, dan heb je die optie mogelijk niet). Het wordt op Snapchat heel fanatiek gebruikt, mede omdat mensen het als een soort bewijs zien van hoe close ze zijn met hun vrienden. Echter is Snapchat sowieso ingestoken op bekenden, en TikTok een stuk minder, dus we zijn benieuwd of dat zich wel goed vertaald naar het video-platform.